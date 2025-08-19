ปัญญ์ปุรินำเชฟตามรังสรรค์เมนู เยียวยาและเติมพลังใจ

ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) จัดดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “THE FLAVORS OF SLOW” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Burnout Antidotes Wellness Fragrance Series นำพลังของกลิ่นหอมจากธรรมชาติ มาช่วยเยียวยาและเติมพลังใจอย่างลึกซึ้ง โดยมี นี–ชาลิสา วีรวรรณ Wellness & Lifestyle Director ชื่อดัง มาร่วมออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหาร ผ่านกิจกรรม Wellness Dining Experience พร้อมดื่มด่ำอาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์โดย เชฟตาม–ชุดารี เทพาคำ เชฟมิชลินสองดาว ณ บ้านเทพา
คอลเลกชันนี้มีความพิเศษสุดในการมอบกลิ่นหอม ที่เป็นเสมือนพื้นที่พักใจเพื่อพาคุณกลับคืนสู่จังหวะชีวิตที่สมดุลในแบบของตัวเอง โดยทั้ง 3 กลิ่น THE FIRST, KINDRED และ INTENTION นั้น มอบผลลัพธ์ที่ช่วยปรับอารมณ์และความรู้สึกให้ผ่อนคลาย และมอบความสงบให้กับร่างกายและจิตใจ และถือเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทย ที่ผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการบำบัดดูแลจิตใจอย่างแท้จริง ทดสอบด้วยวิธี OSTMR© โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา จากสถาบันของยุโรป
ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตีและอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมออกเดินทางกลับคืนสู่ความสงบภายในจิตใจ โดยเนรมิตทุ่งหญ้าและดอกไม้ ตัวแทนแห่งธรรมชาติที่แสนเรียบง่ายให้ทุกคนได้สัมผัส ปรับจังหวะอารมณ์ของทุกคนให้ผ่อนคลาย และมีสมาธิ จากนั้นเข้าสู่ภายในงานที่อบอวลด้วยกลิ่นหอมของคอลเลกชันใหม่ ที่ผสานเข้ากับทุกคอร์สอาหารและเครื่องดื่มโดย เชฟตาม – ชุดารี เทพาคำ นำแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันนี้มาตีความ ตลอดการรับประทานอาหารยังสอดแทรก Wellness Activity ที่ช่วยปรับจังหวะการใช้ชีวิตให้เนิบช้า เพื่อดื่มด่ำกับความสวยงามในความธรรมดาจากสิ่งรอบตัว ทุกช่วงเวลาเชื่อมโยงกับการฟังเสียงหัวใจตัวเอง และให้กลิ่นหอมเติมเต็มความสมดุลเปิดใจรับความสงบนิ่ง เพื่อพบความสุขภายในจิตใจตลอดทั้งคืน