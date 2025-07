มิ้ลค์-พรรษา ร่วมงานเปิด Onitsuka Tiger Global Flagship Store ที่ฌ็องเซลิเซ่

Onitsuka Tiger เปิดตัว Global Flagship Store แห่งใหม่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่บนถนนฌ็องเซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส พื้นที่ร้านสองชั้นที่ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิด Yellow Concept และมีจัดแสดงสินค้าหลากหลาย อาทิ คอลเล็กชั่นรันเวย์ คอลเล็กชั่น DENIVITA™ เดนิมที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และรองเท้าหลากหลายรุ่น ตัวร้านออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก STUDIODINICATALDI ซึ่งเป็นการผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับความหรูหราแบบปารีเซียงได้อย่างลงตัว และสามารถสร้างพื้นที่ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โดยมีนักแสดงสาว มิ้ลค์ - พรรษา วอสเบียน เดินทางไปร่วมงาน

ภายในร้านโดดเด่นด้วยโทน Tiger Yellow สีเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งรับกับความสง่างามของอาคารประวัติศาสตร์ The Travellers Paris ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1856 พร้อมองค์ประกอบอย่างผิวคอนกรีตเปลือย พื้นผิวโปร่งแสง และกระจกสีเหลืองสด เพิ่มมิติทางสถาปัตยกรรม โดยพื้นที่กลางร้านมีชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ห่อหุ้มด้วยกระจกสีเหลืองสว่าง เน้นย้ำความโดดเด่นของคอลเล็กชั่นล่าสุด การจัดสรรพื้นที่ภายในเน้นความเรียบง่ายแต่เปี่ยมพลวัต ด้วยเพดานรูปทรงเรขาคณิต แสงไฟนุ่มนวล และผังพื้นที่แบบเปิดโล่ง เพื่อสร้างประสบการณ์การชมสินค้าอย่างต่อเนื่องและคล่องตัว

และเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดร้าน โอนิซึกะ ไทเกอร์ เปิดตัวรองเท้ารุ่นพิเศษ ‘MEXICO 66™ NM’ จากคอลเล็กชั่น NIPPON MADE™ วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Flagship ในกรุงปารีสเท่านั้น พร้อมด้วยสินค้าจากคอลเล็กชั่น Yellow Collection และสินค้าไอคอนิกต่างๆ ตั้งแต่รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า และแอคเซสเซอรี่ ตลอดจน คอลเล็กชั่น NIPPON MADE อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ยังภูมิใจนำเสนอ น้ำหอม Eau de Parfum ครั้งแรกของแบรนด์ ที่มาพร้อมกันถึง 4 กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “Wearing Quiet Radiance” ซึ่งถ่ายทอดความงดงามของความแตกต่าง โดยแต่ละกลิ่นได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ งานฝีมืออันประณีตกับดีไซน์ร่วมสมัย ความมีชีวิตชีวาที่สดใสกับความเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ตลอดจนความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนจิตวิญญาณของโอนิซึกะ ไทเกอร์

น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นได้รับการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ มาร์ค บักซ์ตัน (Mark Buxton) นักปรุงน้ำหอมชื่อดังระดับโลก ผู้มีประสบการณ์ยาวนานและเปี่ยมด้วยความหลงใหลในศิลปะแห่งกลิ่นหอม ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายอันลึกซึ้งเข้ากับความหรูหราอย่างลงตัว เติมเต็มด้วยเสน่ห์แบบอังกฤษและฝีมือปรุงน้ำหอมชั้นยอดตามขนบฝรั่งเศส กลิ่นหอมของเขามักสะท้อนความกล้า ความแหวกแนว และพลังที่เหนือความคาดหมาย โดยน้ำหอมทั้ง 4 กลิ่น ได้แก่ ONITSUKA TIGER ONE, ONITSUKA TIGER TWO, ONITSUKA TIGER THREE และ ONITSUKA TIGER FOUR ต่างถ่ายทอดแนวคิดแห่งความแตกต่างที่แบรนด์ให้ความสำคัญ พร้อมปลุกสัมผัสของความสงบนิ่งจากภายใน ขณะเดียวกันก็เปล่งประกายอย่างทรงพลัง

นอกจากนั้นทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การสกัด การผสมกลิ่น ไปจนถึงการบรรจุขวด ล้วนเกิดขึ้นที่เมือง กราสส์ (Grasse) แคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญได้รังสรรค์น้ำหอมแต่ละหยดอย่างประณีต ภายใต้แสงแดดของฝรั่งเศสตอนใต้ พร้อมรักษามาตรฐานและประเพณีการปรุงน้ำหอมที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นบรรจุในขวดแก้วสีเหลืองสด สะท้อนสีซิกเนเจอร์ของโอนิซึกะ ไทเกอร์ พร้อมดีไซน์ที่เล่นแสงและเงาอย่างมีศิลปะ เสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้โอนิซึกะ ไทเกอร์