เอาใจสายชีส เสิร์ฟฟรีไม่อั้น "ดูโอ้ชีสดิป" ดิปกับอะไรๆ ก็อร่อย ที่ ชาบูชิ

ชาบูชิ (Shabushi) สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยสุดชีส มอบรสชาติความสุข...ไม่สิ้นสุด ภายใต้แคมเปญ ALL-STAR SERIES โดยครั้งนี้ขอจัดหนักเอาใจสายชีส ALL YOU CAN CHEESE ด้วย “ดูโอ้ชีสดิป” ชีสดิปสูตรพิเศษ ที่ผสานชีสมอสซาเรลลาเข้ากันอย่างลงตัวกับชีสเชดด้ารสชาติเข้มข้น...หอมมัน จะดิปกับเมนูอะไรๆ ก็อร่อยโดนใจไปหมด พร้อมเสิร์ฟฟรีไม่อั้น เมื่อรับประทานบุฟเฟต์ 399 บาท+ ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังสามารถอร่อยได้เต็มที่กับเมนูมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เนื้อฮารามิ หมูสไลซ์ เบคอน กุ้ง หมึก และอีกมากมายล้นสายพาน ทั้งซูชิและของทอดสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเครื่องดื่ม ผลไม้ และไอศกรีม ตั้งแต่ 7 มกราคม 2569 – 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการบุฟเฟต์ราคาเริ่มต้นอาจแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่/สาขา โดยสามารถตรวจสอบราคาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก https://oishifood.com/page/shabushi-all-u-can-cheese/
