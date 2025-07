โค้งสุดท้าย! “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17” BEM จัดโรดโชว์ ปลุกแรงบันดาลใจแบบจัดเต็มก่อนถึงวันจริง

ช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตมัธยมปลาย ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอาจดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั้งตื่นเต้นและเครียดสุดๆ แต่ใครจะรู้ว่าการติวหนังสือก็สามารถกลายเป็นกิจกรรมสนุกได้เหมือนกัน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM สานต่อพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17” ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ที่ไม่ได้มีดีแค่ติว แต่ยังมาพร้อมแรงบันดาลใจแบบจัดเต็ม เสริมทัพด้วยสาระ บวกความสนุก แบบไม่มีค่าใช้จ่าย! ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้น BEM ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโรดโชว์แนะนำโครงการไปยังโรงเรียนมัธยมปลาย ชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนสายปัญญา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, โรงเรียนวัดราชบพิธ, โรงเรียนบางบัวทอง, โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงหเสนีย์ และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เป็นต้น เพื่อให้น้องๆ รู้จักกับโครงการและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เตรียมตัวสู่สนามสอบ TCAS อย่างมั่นใจ โดยเชิญ ครูพี่ยู-อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน จาก We By The Brain เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนด้วย“ปีนี้เป็นปีแรกที่ BEM เชิญให้ติวเตอร์เข้ามาร่วมโรดโชว์ สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้น้องๆ เข้าใจว่า TGAT เป็นส่วนที่สำคัญ ต้องเตรียมตัวอย่างไร เนื้อหาที่เตรียมไว้มีทั้งการแนะแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์จริงๆ ควรเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบให้เร็ว และเก็บคะแนนให้ได้” ครูพี่ยู กล่าวด้าน นายสนั่น จอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บอกว่า “ตัวเองมีคณะเป้าหมายอยู่ 3 คณะ คือ คณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเก็บ Portfolio ตั้งแต่ ม.4 เพราะคณะที่อยากเข้าใช้ผลงานเยอะมาก แต่ก็เตรียมตัว TGAT ไว้เผื่อด้วย ปีนี้การแข่งขันค่อนข้างสูง เลยต้องมีแผนสำรอง ผมเคยสมัครติวกับ BEM เมื่อปีที่แล้ว ได้เทคนิคเยอะมาก ปีนี้ไม่พลาดแน่นอนครับ”ส่วน นายธนาชัย ดวงบุหงา และ นายภูริณัฐ สิงห์กัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ตั้งใจเข้าร่วมปีนี้หลังพลาดโอกาสไปเมื่อปีก่อน ยังบอกอีกว่า “กิจกรรมโรดโชว์ครั้งนี้สนุกมาก ครูพี่ยูสอนเข้าใจง่าย ทำให้การทำข้อสอบไม่น่ากลัว คณะที่เราสองคนอยากจะเข้านั้นต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงมาก ก็เลยตั้งใจจะเข้าร่วม BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีนี้ให้ได้เพื่อเก็บเทคนิคการสอบในวันจริงให้ได้มากที่สุด”โครงการ “BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17” นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสก๊อตสมาร์ทซ, สก๊อตเพียวเร่, กรุงศรีแอป, โออิชิ ชาคูลล์ซ่า, สมูทโตะ, เอไอเอส 5G, จูลี่ส์ไทยแลนด์ และ ชาบูชิ บุฟเฟต์สมัครเข้าร่วมฟรี! ได้แล้ววันนี้ทาง QR Code หรือ linktr.ee/tcasbybem2025 และติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook และ TikTok: TCAS by BEM