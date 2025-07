สมัครได้แล้ววันนี้กับ BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 ติวเข้ม TGAT ครบทุกพาร์ต พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

ปิดฮอลล์ติวเข้ม TGAT แบบจัดเต็มทั้ง 3 พาร์ตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังของ We By The Brain ที่มากประสบการณ์ในสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่นุ้ย - ดร. สมิตา หมวดทอง, TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล โดย ครูพี่เอ๋ - อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ และ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน โดย ครูพี่ยู - อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่าพร้อมกิจกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปิน รับเชิญ อาทิ แชร์เทคนิคการสอบและการทำ Portfolio, มินิคอนเสิร์ต ร่วมด้วยเกมและบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุน พร้อมของรางวัลสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง QR Code หรือ linktr.ee/tcasbybem2025 และติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook และ TikTok: TCAS by BEM สำหรับโครงการ BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 17 ได้รับการสนับสนุนจากสก๊อตสมาร์ทซ, สก๊อตเพียวเร่, กรุงศรีแอป, โออิชิ ชาคูลล์ซ่า, สมูทโตะ, เอไอเอส 5G, จูลี่ส์ไทยแลนด์ และ ชาบูชิ บุฟเฟต์