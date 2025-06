ชาบูชิ เปิดตัว “สกาย – นานิ” พรีเซนเตอร์คู่แรก !!! พร้อมแคมเปญ ชาบูชิ x สกาย – นานิ: ALL YOU CAN กรี๊ด ในบรรยากาศฟินสุดกรี๊ด สะเทือนสามย่าน

เรียกเสียงฮือฮาให้ห้างแทบแตก !!! เมื่อ “ชาบูชิ” (Shabushi) เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์ คู่มิตรภาพ(สุดฮอต)แห่งปี #สกายนานิ “สกาย” วงศ์รวี นทีธร และ “นานิ” หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ พร้อมแคมเปญ “ชาบูชิ x สกาย – นานิ: ALL YOU CAN กรี๊ด ฟินสุดกรี๊ด ยิ่งอีทยิ่งฟิน” ที่จัดเต็มทั้งความฟิน อารมณ์ และพลังบวก ณ ลาน เซมิ เอาต์ดอร์ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์บอสใหญ่ แซม ไพศาล อ่าวสถาพร ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่ได้มองหาแค่ความอิ่ม แต่ต้องการ ‘ประสบการณ์’ ที่อิน ที่แชร์ได้ และสะท้อนตัวตน” ซึ่งเป็นที่มาของการรีเฟรชแบรนด์ชาบูชิให้สด สนุก และมีพลังยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่สามารถเชื่อมอารมณ์เหล่านี้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว ขณะที่ ศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด เสริมว่า “สกาย – นานิ คือภาพแทนของแบรนด์ยุคใหม่ที่รวมความต่างอย่างกลมกลืน ทั้งชาบู – ชาบู และซูชิ ทั้งคู่ถ่ายทอดทั้งความสดใส มิตรภาพ และความรู้สึกดี ๆ ที่เข้าถึงง่าย แต่มีเสน่ห์ ถูกใจทั้งวัยรุ่นและแฟนคลับที่ขับเคลื่อนเทรนด์บนโซเชียลได้อย่างอยู่หมัด”ด้านสองหนุ่มพรีเซนเตอร์ สกาย – นานิ เปิดใจว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชาบูชิ ในฐานะพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์” พร้อมเผยว่าทั้งคู่เป็นแฟนพันธุ์แท้อาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะชาบู – ชาบู และซูชิ ทำให้ยิ่งอินกับบทบาทตัวแทนแบรนด์ที่รวมสองรสชาติที่ขาดกันไม่ได้ “พวกเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของ ชาบูชิ ที่อยากส่งต่อความสุขให้คนรุ่นใหม่ ผ่านประสบการณ์ดี ๆ ทุกมื้อ และหวังว่าทุกคนจะรู้สึกถึงมิตรภาพและความฟินที่เราตั้งใจส่งต่อในแคมเปญนี้ครับ”ภายในงาน เหล่าแฟนคลับแห่ให้กำลังใจสองหนุ่มแน่นลาน พร้อมวอร์มเสียงกรี๊ดตั้งแต่กิจกรรมโซนเกมสุดสนุก ทั้ง กรี๊ด SHOT, กรี๊ด GO Round, กรี๊ด PICK UP ฯลฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงพีคกับโชว์พิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากสกาย – นานิ ที่ปล่อยเสน่ห์สะกดทั้งงาน พร้อมเปิดตัวคาแรกเตอร์ “สไมล์” และ “นีออนน่า” ขึ้นเวทีร่วมสร้างโมเมนต์ฟินแบบจัดเต็มเติมความพีคยิ่งขึ้นด้วยเซอร์ไพรส์จากก๊วนนักแสดง GMMTV ที่เคลียร์คิวมาร่วมฟิน อาทิ ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์, เฟิร์ส-คณพันธ์, ข้าวตัง-ธนวัฒน์, จุง-อาเชน, ดัง-ณัฏฐ์ฐชัย, เพิร์ธ-ธนพนธ์, แซนต้า-พงศภัค, ลูค-ภีมสรรค์, มิค-เมธัส, โชกุน-พุทธิพงษ์, และ แอสตัน-รติภัทร เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์รวมดาวที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพและพลังบวกตลอดทั้งงานอย่าพลาด !!! แคมเปญ “ชาบูชิ x สกาย – นานิ: ALL YOU CAN กรี๊ด ฟินสุดกรี๊ด ยิ่งอีทยิ่งฟิน” พร้อมให้ทุกคนสัมผัสแล้ววันนี้ ที่ ชาบูชิ ทุกสาขา ติดตามข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรม คลิกแฟนเพจ OISHI Restaurant Thailand: www.facebook.com/oishigroup#ShabushixSkyNani #ชาบูชิxสกายนานิ #AllYouCanกรี๊ด #ฟินสุดกรี๊ด #ยิ่งอีทยิ่งฟิน