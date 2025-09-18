บัตรเครดิต ttb Disney ร่วมกับ SF Cinema จัดโปรสุดคุ้ม

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วมกับ SF Cinema เชิญชวนคนรักการชมภาพยนตร์มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความคุ้มแบบคูณสอง โดยมอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb Disney คุ้มที่ 1 เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 1 ที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ ระบบปกติ) ผ่านช่องทางเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket, SF Application และ SF Website โดยลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch ก่อนชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ttb Disney และคุ้มที่ 2 พิเศษมากกว่ารับสิทธิ์อิ่มอร่อยสุดฟิน เมื่อซื้อป๊อปคอร์น Combo Set Size M (ป๊อปคอร์น 46 oz และเครื่องดื่ม 22 oz) จำนวน 1 เซต รับฟรีทันที 1 เซต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น SF Emprivé Cineclub ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/others/ttb-disney-sfcinema-jul25
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต