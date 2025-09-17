ทีทีบีเปิดตัวบัตรเดบิต'ttb world pass'รองรับใช้จ่ายทั่วโลก-ดอกเบี้ยสูง-ไม่มีFX Rate 2.5%

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เปิดตัว “บัตรเดบิต ttb world pass” ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการบริหารเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมกับบัญชี FCD e-Saving ที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถใช้จ่ายทุกสกุลเงินได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% เมื่อเลือกชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น เพิ่มความคล่องตัวและคุ้มค่า
นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ธนาคารพร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ โดยเปิดตัว “ttb world pass” บัตรเดบิตที่ตอบโจทย์ทั้งการออมและการใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศอย่างชาญฉลาด ที่ถูกออกแบบมาเชื่อมต่อกับบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ FCD e-Saving ให้ลูกค้าสามารถวางแผนทยอยแลกเก็บเงินในบัญชี FCD e-Saving ซึ่งให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป เพื่อเป็นการล็อกเรทล่วงหน้าทำให้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต และสามารถใช้จ่ายได้ทันทีผ่านบัตรเดบิต ttb world pass ไม่ว่าจะรูด แตะ หรือช้อปออนไลน์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5%
"บัตรเดบิต ttb world passเหมาะกับนักเดินทางที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งพ่อแม่ที่สะสมเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเดินทางไปเยี่ยมลูกเป็นประจำ สามารถดูแลลูกได้จากระยะไกล สะดวก รวดเร็ว ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยสามารถโอนเงินจากบัญชี FCD e-Saving ที่แลกเก็บไว้ให้กับบัญชี FCD e-Saving ของลูกเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในต่างประเทศคู่กับบัตรเดบิต ttb world pass หรือใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีความจำเป็นต้องการที่จะใช้เงินสกุลต่างประเทศในระยะยาว บัตรเดบิต ttb world pass จะช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัว ที่มาพร้อมความคุ้มค่าทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ”
ทั้งนี้ บัตร ttb world pass เป็นบัตรเดบิตที่ใช้คู่กับบัญชี FCD e-Saving ที่รับดอกเบี้ยสูง และสามารถผูกกับบัญชี FCD e-Saving ได้สูงสุด 5 สกุลเงินหลัก ได้แก่ USD, EUR, GBP, AUD และ JPY หากใช้จ่ายในสกุลเงินเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บจากบัญชี FCD e-Saving ที่ผูกไว้ และหากใช้จ่ายในสกุลเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 5 สกุลเงินหลักนี้ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากบัญชี ttb all free โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% เช่นกัน
สมัครบัตรได้แล้ววันนี้ผ่านแอป ttb touch ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตร ttb word pass พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 4.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี FCD e-Saving สกุลเงินUSD และ GBP ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68 และรับดอกเบี้ยพิเศษถึงวันที่ 31 ต.ค. 68
อนึ่ง บัตร ttb world pass มีค่าธรรมเนียมรายปี 600 บาท จะยกเว้นให้ลูกค้าที่ ttb reserve ที่มีสถานะ Gold, Platinum และ Diamond หรือ เมื่อมีการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ttb world pass โดยไม่จำกัดสกุลเงินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปต่อปี และฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่เรียกเก็บโดยทีทีบีถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68