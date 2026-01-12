“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท

“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” เปิด Early Year Deal โปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
“โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น” เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในบรรยากาศสงบ เป็นส่วนตัว ใจกลางจังหวัดเชียงรายกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ Early Year Deal
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถจองห้องพักประเภท ดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้าในราคาพิเศษที่ 2,000 บาทต่อห้องต่อคืน พร้อมรับสิทธิพิเศษ ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Executive Suite (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง)
โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น มีจำนวนจำกัด และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นพร้อมมอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ผ่อนคลายและน่าประทับใจ ท่ามกลางความสะดวกสบายที่ผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์: bit.ly/3eCYMKY โทรศัพท์: 052 055 888