xs
xsm
sm
md
lg

“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” เปิด Early Year Deal โปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569

“โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น” เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในบรรยากาศสงบ เป็นส่วนตัว ใจกลางจังหวัดเชียงรายกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ Early Year Deal


ทั้งนี้ลูกค้าสามารถจองห้องพักประเภท ดีลักซ์ พร้อมอาหารเช้าในราคาพิเศษที่ 2,000 บาทต่อห้องต่อคืน พร้อมรับสิทธิพิเศษ ฟรีอัพเกรดเป็นห้อง Executive Suite (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง)

โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น มีจำนวนจำกัด และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นพร้อมมอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ผ่อนคลายและน่าประทับใจ ท่ามกลางความสะดวกสบายที่ผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์: bit.ly/3eCYMKY โทรศัพท์: 052 055 888







“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
“โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย” จัดโปรฯห้องพักรับปีใหม่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น