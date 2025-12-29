หัวหินเปิดแลนด์มาร์กใหม่ “The Horses of Happiness” โลกแฟนตาซีม้าร่าเริง ส่งท้ายปี ต้อนรับปีแห่งความสุข นักท่องเที่ยวแห่เช็กอินคึกคัก

ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลนครหัวหิน เปิดพื้นที่หน้าสำนักงานฯ เนรมิตแลนด์มาร์กใหม่ “The Horses of Happiness” โลกแฟนตาซีแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไฮไลท์บับเบิ้ลหิมะกลางเมือง ดึงนักท่องเที่ยวไทย–เทศแห่ถ่ายรูปเช็กอินแน่น
วันนี้ ( 29 ธ.ค.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เปิดเผยว่า อำเภอหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ภาคเอกชนหลายแห่งได้จัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวและการเฉลิมฉลองศักราชใหม่
ในส่วนของเทศบาลนครหัวหิน ได้ปรับปรุงพื้นที่ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครหัวหิน ติดถนนเพชรเกษม จัดเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “The Horses of Happiness” โลกแฟนตาซีแห่งความสุข ส่งท้ายปีต้อนรับปีม้าร่าเริง ปีม้าแห่งความสุข
พื้นที่จัดแสดงผสานงานศิลป์สไตล์ Folk Art กับลวดลายเรขาคณิตร่วมสมัย ใช้โทนสีขาว แดง และทอง เป็นหลัก โดดเด่นด้วยต้นคริสต์มาส Illumination สูงกว่า 10 เมตรเป็นจุดศูนย์กลาง รายล้อมด้วยซุ้มโค้งลาย Snowflake ม้าไม้ และองค์ประกอบตกแต่งดอกไม้–ผีเสื้อ สร้างบรรยากาศชวนเดินเล่นและถ่ายภาพ
ไฮไลท์สำคัญคือการแสดง บับเบิ้ลหิมะ (Fog Bubble) ฟองโฟมสีขาวที่พ่นออกมาให้คล้ายหิมะตกกลางเมืองหัวหิน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ่ จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 19.00–19.30 น. และ 20.00–20.30 น. เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2569
บรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเช็กอินและถ่ายภาพลงสื่อสังคมออนไลน์อย่างคึกคัก โดยเฉพาะในช่วงปล่อยบับเบิ้ลหิมะ ที่สร้างบรรยากาศเสมือนหิมะตกผสมผสานกับแสงไฟหลากสียามค่ำคืน ทำให้ได้ภาพสวยและเก็บโมเมนต์แห่งความสุข ส่งท้ายปีด้วยรอยยิ้มเพื่อต้อนรับปีม้าร่าเริง ปีม้าแห่งความสุข