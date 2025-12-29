ผู้ว่าฯ กาญจน์ ลงพื้นที่ตรวจสะพานวังสารภี–แยกแก่งเสี้ยน เตรียมรับมือจราจรปีใหม่ 2569

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังสารภีและแยกแก่งเสี้ยน เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชน–นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
เวลา 19.00 น. วันนี้( 29 ธ.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช และ นายฑรัท เหลืองสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี และ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังสารภี และแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 โดยมี นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ดร.ปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก และ นางตรีทิพ วรรณเข็มทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดได้เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ อำเภอไทรโยค ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย ทองผาภูมิ และสังขละบุรี โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดสำคัญ
ทั้งนี้ จังหวัดได้เปิดใช้สะพานข้ามแยกวังสารภีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรในจุดเชื่อมต่อหลัก ทำให้การเดินทางมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีปริมาณรถเพิ่มสูง
นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรียังได้บูรณาการความร่วมมือกับแขวงทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด และฝ่ายปกครอง ในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดมุ่งหวังให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยความปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง
พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดกาญจนบุรี เมืองแห่งความสุข ความอบอุ่น และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569