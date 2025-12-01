ยันมกราคมปีใหม่ได้ใช้แน่! ทางยกระดับเลี่ยงเมืองหนองคาย

หนองคาย-ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายพร้อมทางยกระดับใกล้เสร็จ หลังโครงการเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563 เผยชาวบ้านถามเมื่อไหร่จะเสร็จ สัญจรลำบากมานานปี ขณะที่ผู้รับเหมายืนยันขยายเวลาต่อสัญญา คาดมกราคม 69 เปิดใช้งานทันเทศกาลปีใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2563 เป็นปัญหาสะสมมานานปีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งคนหนองคายและคนลาว ที่ต้องเดินทางบนถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ ต่อเนื่องกับทางยกระดับไปบึงกาฬ ซึ่งเป็นการสร้างทางที่ยาวนาน จนชาวบ้านเดือดร้อนจากการสัญจรลำบาก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานในโรงเรียนสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แจ้งเรื่องความเดือดร้อนถึงการเดินทางอยู่อย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้เป็นตัวแทนชาวหนองคาย เข้าพูดคุยกับนายมะนูญ ชูตรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย, นายชยุตม์พงศ์ สุนันทวิทย์ นายช่างโครงการสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1, นายกริชรินทร์ ซาวยา รองผู้จัดการโครงการ บมจ.ชิโน-ไทยฯ และร่วมกันลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งพบว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
นายชยุตม์พงศ์ สุนันทวิทย์ นายช่างโครงการสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 กล่าวว่า สัญญาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ 29 ส.ค.2563 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 1,080 วัน ผู้รับจ้างขอต่อสัญญาเนื่องจากช่วงวันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ มีการหยุดช่วงเทศกาล 7 วัน มาตั้งแต่ปี 2564- ช่วงเดือน ส.ค.2568 ประกอบกับติดขัดในพื้นที่ทางรถไฟ 112 วัน รวมระยะเวลางดลดค่าปรับช่วงโรคระบาดโควิด ตามประกาศของรัฐบาล จะสิ้นสุด 30 มิ.ย.2565
ช่วงเวลานั้นผู้รับจ้างขอลดค่าปรับ ทำให้สิ้นสุดสัญญา 14 ธ.ค.68 มีเหตุที่ผู้ทำงานเข้าพื้นที่ไม่ได้จากการเวนคืนที่ดิน จากการรับมอบแปลงสุดท้ายเมื่อ เม.ย.2568 ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอขยายสัญญาอีก 30 วัน ช่วงกลางเดือน ม.ค.2569 งวดงานของโครงการดำเนินการแล้วร้อยละ 96 เหลือร้อยละ 4 เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 95 ยังไม่ได้เต็มผลงาน งานที่เหลือจะเป็นทางคู่ขนานซ้ายขวา ที่กำลังจะปูยาง ปูจากด้านซ้ายสลับขวา ทำทางหินคลุกไว้รองรับ ทำการบดอัดตัดเกรด
ช่วงเวลาที่ต่อสัญญาจะเร่งงานให้เต็มที่ตามสัญญาเดิม ส่วนสัญญาที่ขยายกำลังดำเนินการ ช่วงฝนตกหนัก ช่างไม่สามารถทำงานได้เต็มร้อย โครงการตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดให้ใช้ช่วงปีใหม่ 2569 แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ อาจจะเหลือคอนกรีตเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย เช่น แบริเออร์ ที่เปิดตรงหน้าบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทางยังไม่แล้วเสร็จ งานระบบระบายน้ำ ส่วนงานหลักคู่ขนานและทางเชื่อมต่อสะพาน คาดว่าปีใหม่นี้ได้ใช้ จะมีการทำป้ายแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเพิ่มขึ้น
ด้านนายกริชรินทร์ ซาวยา รองผู้จัดการโครงการ บมจ.ชิโน-ไทยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะของผู้รับจ้างยืนยันว่าปีใหม่ 2569 จะเปิดใช้ได้แน่นอน มี 6 ลูปแลมป์ จะเปิดใช้ได้ทั้งหมดทันช่วงพื้นที่นี้ได้รับมอบสิ้นสุดเมื่อ 25 เม.ย.68 เป็นการส่งมอบพื้นที่ของการไฟฟ้า หลังจากนั้นมีเทศกาล มีฤดูฝน ฝนหยุดตกช่วง 1-2 เดือน เข้างานได้ ทำผิวงานและจะส่งมอบงานได้ ทำให้เปิดใช้งานถนนจราจรได้ในช่วงปีใหม่นี้
ขณะที่พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่าในช่วงนี้จะได้รับการประสานจากพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาสาธารณูปโภคในพื้นที่หลายจุด ซึ่งจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นในวันนี้ก็ประสานกับแขวงทางหลวงหนองคายทันที ถ้ามีปัญหา หากได้รับทราบแล้วแก้ปัญหาได้เร็ว ขอฝากตรงสะพานข้ามแยก มข. ประชาชนฝากว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ ปีใหม่นี้ได้ใช้ก่อนแน่นอน แต่ช่วงที่ถนนมาบรรจบกัน จะมีช่วงถนนไกลออกไปจะทำให้ปลอดภัยขึ้น