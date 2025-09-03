ภท.โพสต์ประวัติ"อนุทิน"แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32

เพจภูมิใจไทย โพสต์ประวัติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32
การศึกษา
2527 : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ > 2528 : Worcester Academy,
Massachusetts U.S.A.
- 2532 : B.S. in Industrial Engineering, Hofstra University, New York, U.S.A
ประสบการณ์ทํางาน
-2532 : Mitsubishi Corporation,
New York, U.S.A., Production Engineer
-2533 : บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค
แผนกโครงการทางด้านการเงิน
-2533 : บริษัท ชิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น
เชอร์วิส จํากัด, ผู้จัดการทั่วไป
-2534 : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน), ผู้จัดการทั่วไป
- 2538-2547 กรรมการผู้จัดการบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
-ก.ค. 2547 - ต.ค. 2547 :
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548 :
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
-มี.ค. 2548 - ก.ย. 2549 :
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-10 ก.ค. 2562 - 4 ก.ย. 2566 :
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-5 ก.ย. 2566 – 19 มิ.ย 2568 :
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย