เปิดคลังสมบัติ "อนุทิน" ล่าสุด 3.9 พันล้าน ลดจากปี 66 กว่า 431 ล้าน

เปิดทรัพย์สินล่าสุด "นายกหนู" พ้น รมว.มท.รวม 3.9 พันล้าน ลดลงจากปี 66 กว่า 431 กว่าล้าน ยังครอบครองเครื่องบิน-เรือครบ แต่รถปอร์เช่ 9.2 ล้านหาย ได้หลักทรัพย์ รมต.คืน 639 ล้าน ซื้อที่ดินระนอง 2 แปลง ปี 67 ครอบครองคู่ภรรยามูลค่า 31 ล้าน
วันนี้( 9 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พ้นจากตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2568โดยนายอนุทิน พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,980,144,486 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,016,573 บาท
ทรัพย์สินส่วนตัวนายอนุทินแจ้งว่ามีทั้งสิ้น 3,924,082,912 บาท ได้แก่ เงินฝาก 23 บัญชี 1,087,047,330 บาท เงินลงทุน 655,240,224 บาทแบ่งเป็นในบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนมูลค่า 16,138,500 บาทบริษัทหลักทรัพย์ทรินีตี้ จำกัด 11,160 บาททรัพย์ หนังสือเรื่องการดำเนินการเพื่อคืนหลักทรัพย์ให้แก่รัฐมนตรีอันเนื่องมาจากสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีสิ้นสุดลง639,090,564 บาท
เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาทโดยผู้ยืนคือบจกชิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ มียอดหนี้คงเหลือ 30,533 บาท บจก.เพอร์เพชชวล พรอสเพอริตี้ 2 สัญญาสัญญาแรกยอดหนี้คงเหลือ 8.7 ล้านบาท และสัญญาที่ สองยอดหนี้คงเหลือ 6,682,136 บาท บจก. ไทยสเปเชียล สตีล ยอดหนี้คงเหลือ 135,988,731 บาท นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล ให้กู้ยืมเมื่อ 15 ธ.ค 61 ยอดหนี้คงเหลือเต็มจำนวน8.5 ล้านบาท
ที่ดิน 15 แปลง ทั้งในกรุงเทพฯเชียงราย,สมุทรปราการ ปทุมธานีระนอง รวม50,102 ,250 บาท บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น 60,601,000 บาท ยานพาหนะ 742,415,897 บาทแบ่งเป็นรถยนต์ 4 คันเรือยนต์ 2 ลำเครื่องบิน 3 ลำ
สิทธิและสัมปทาน960,934,807 บบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)207,840,000 บาท มีหนี้สินรวม4,845,466 บาท เป็นเงินเกินบัญชี 168,735บาท หนี้สินมีหลักฐานเป็นหนังสือ 4,676 ,730 บาทบาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ร่วมต่อปีรวม1,799,040 บาท เป็นเงินเดือนปี 2567 รวม1,779,040 บาทเบี้ยประชุม 20,000 บาท มีรายจ่ายรวม 17,701,098 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12 ล้านเบี้ยประกัน1,688,318 บาทเงินบริจาค4 แสนบาท ค่าสมาชิกRBSC 12,780 บาทและบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า 3.6 ล้านบาท
ส่วน น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยา (มิได้จดทะเบียน)เจ้าของกิจการ “ร้านจ่าจ๋า คอฟฟี่' และและ"เจ้าริสต้าร์" แจ้งมีทรัพย์สินรวม 56,061,573 บาท ได้แก่เงินฝาก23บัญชี 12,476,673 บาท ที่ดิน 15.5 ล้านบาท รวม 2 แปลงๆละ15 ล้านและ 16 ล้าน ที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ซื้อเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 67 โดยแจ้งครอบครองร่วมระหว่างนายอนุทินและน.ส.ธนนนท์ ยานพาหนะMercedes Benz C250 CGI 2010 มูลค่า 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,125,000 บาท ทรัพย์สิน อื่น 23,460,900 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 171,107 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,404,700 บาท จากกิจการร้านจ่าจ๋าคอฟฟี่ มี รายจ่ายรวม 2,370,670บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาทค่าเบี้ย ประกัน1,155,610 บาท
ทั้งนี้ในส่วนของยานพาหนะ นายอนุทินที่แจ้งถือครอง รถยนต์ 4 คันเรือยนต์ 2 ลำ และเครื่องบิน 3 ลำนั้นเป็น รถยนต์ BMW1 คัน รถBENZ 2 คัน รถ Rolls-Royce ได้มา 21 ก.พ. 2557 มูลค่า 11 ล้านบาท เรือยนต์ 2 ลำ ชื่อนัยน์ภัค 3 มูลค่า 30 ล้านบาท และ เศรณี มูลค่า 2.5 ล้านบาท บีเครื่องบิน 3 ลำ คือAircraft TBM93080CATA TMB 930 (TMB 700 N) ได้มา 28 ธ.ค. 2559 มูลค่า 139,232,432 บาท เครื่อง บิน Embraer Legacy 600 ได้มา 29 เม.ย. 2563 มูลค่า 534,734,700 บาท อย่างไรก็ตามในส่วน รถยนต์ Porsche มูลค่า9.2ล้านที่นายอนุทินเคยแจ้งเมื่อคราวพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เมื่อ20มี.ค.66 ไม่มีการแจ้งในครั้งนี้
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นาย อนุทินแจ้งถือครองสร้อย ข้อมือ 1 เส้น มูลค่า 2 แสน บาท แหวน 4 วง 4.7 ล้าน บาท นาฬิกา 22 เรือน62,840,000 บาท พระ 24 องค์ 92,300,000 บาท เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ 33.4 ล้านบาท รูปภาพติด ข้างฝา 16ภาพ 14.4 ล้านบาท
ส่วน น.ส.ธนนนท์ แจ้ง ถือครองนาฬิกา 7 เรือน6,471,000 บาทกระเป๋า 21ใบ4,143,900 บาทแหวน 4 วง7,268,000 บาทต่างหู 4 คู่ 1,828,000 บาท ชุด เครื่องประดับ 8 ชุด 2.85 ล้านบาทสร้อยข้อมือ 1 เส้น100,000 บาทเข็มขัด 1 เส้น 5 แสนบาทเข็มกลัด 1เส้น 250,000 บาทปืน 1กระบอก 50,000 บาท
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบ เทียบทรัพย์สินหนี้สินกับ เมื่อครั้งที่นายอนุทินและ น.ส.ธนนนท์แจ้งพ้นจาก ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 66ที่แจ้งว่ามี ทรัพย์สินทั้งสิ้น4,411,661,136 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,110,298บาทถือว่านายอนุทินและน.ส.ธนนนท์มีทรัพย์สินลดลง431,516,650บาท และหนี้สินลดลง10,093,725 บาท