ชาวพุทธเสียงแตก “หัวใจพระพุทธเจ้า” ควรสื่อถึงนามธรรมหรือหล่อเป็นรูปธรรม!?

หลังกระแสไวรัลพิธีอัญเชิญ “หัวใจพระพุทธเจ้า” ที่มีลักษณะเหมือนหัวใจมนุษย์ ที่ม่อนพญานาคราช วัดป่าพุทธชินวงศาราม งานนี้ชาวพุทธได้เสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง บ้างว่าหัวใจพระพุทธเจ้าควรหมายถึงคำสั่งสอนมากกว่าสร้างเป็นรูปหล่อจำลอง แต่บางส่วนกลับแห่สาธุ พร้อมมองว่าการจำลองขึ้นมาเช่นนี้เป็นที่พึ่งทางใจได้
โดยภาพไวรัลดังกล่าวทางเฟซบุ๊กเพจ วัดป่าพุทธชินวงศาราม - ม่อนพญานาค ได้โพสต์เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพของพิธีอัญเชิญ “หัวใจพระพุทธเจ้า” ขึ้นประดิษฐานบนม่อนพญานาค วัดป่าพุทธชินวงศาราม จ.พะเยา พร้อมข้อความว่า
ประดิษฐาน"หัวใจ"พระพุทธเจ้า"
เพื่อให้พุทธศาสนิกชน เดินทางขึ้นมากราบนมัสการปิดทอง ขอพรให้มีจิตใจที่เบิกบานเข้มแข็ง ในธรรม ในบุญบนม่อนพญานาคราช"วัดป่าพุทธชินวงศาราม สิ้นปีนี้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มาอธิษฐานขอพรกันหนอ
จากนั้นเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 ทางเพจ ตามรอยนาคราช ได้นำภาพดังกล่าวมาแชร์ในกลุ่ม จึงทำกลายเป็นไวรัลและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก แต่เสียงกลับแตกเป็น 2 ข้าง ถึงความเหมาะสมของการออกแบบ “หัวใจพระพุทธเจ้า” ที่ถือเป็นการฉีกกฎวงการพุทธศิลป์ที่มีการสร้างรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์แปลกใหม่
โดยเสียงข้างหนึ่งเห็นว่า “ไม่ควร” ออกแบบเป็นลักษณะเหมือนหัวในของมนุษย์ เพราะมองว่าหัวใจพระพุทธเจ้าควรหมายถึงคำสั่งสอนมากกว่าสร้างเป็นรูปหล่อจำลอง ทำให้มีกระแสคอมเมนต์มากมาย อาทิ
- ธรรม คือ หัวใจ ไม่ใช่วัตถุ
- โอ่ย หัวใจพระพุทธเจ้าคือธรรมะ ที่ไม่ใช่หัวใจแบบในร่างกาย 😂 สร้างเป็นแบบอื่นน่าจะดีกว่าค่ะ
- หัวใจพระพุทธเจ้า คือ พระธรรม
- พระธรรม คือหัวใจของศาสนา อย่ายึดติดรูปในอาการ32
ส่วนอีกฝั่ง “เห็นด้วย” กับการที่ทางวัดออกแบบรูปแบบรูปหล่อหัวใจพระพุทธเจ้าออกมาเช่นนี้ เพราะมองว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมกับแห่ “สาธุ” จำนวนมาก
แต่ก็มีบางส่วนที่เข้ามาร่วมสาธุ แต่ตีความคำว่า “สาธุ” ล้อไปกับซีรีส์ดังใน Netflix ที่พูดถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นำศาสนาและศรัทธามาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ อย่างเรื่อง “สาธุ” ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่น 2 แล้วนั่นเอง
