NT เปิดแคมเปญ “New Year Connected Happiness” ฉลอง 5 ปี จัดเต็ม 3 โปรโมชั่น ครอบคลุมทั้งเน็ตบ้าน เบอร์บ้าน และมือถือ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดแคมเปญพิเศษต้อนรับปีใหม่และฉลองครบรอบ
5 ปี ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อความสุขทุกการสื่อสาร” มอบโปรโมชั่นพิเศษผ่าน 3 บริการหลัก ทั้งเน็ตบ้าน เบอร์บ้านและมือถือ my by NT เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งต่อความสุขและความห่วงใยถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของ NT บริษัทฯ มุ่งร่วมส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้แก่ลูกค้าและประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการให้บริการและศักยภาพของโครงข่ายสื่อสารให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว คนใกล้ชิด และพันธมิตรทางธุรกิจ NT จึงให้ความสำคัญกับการยกระดับประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ NT ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ โดยมุ่งเชื่อมต่อความสุขของคนไทยทุกพื้นที่ผ่านโครงข่ายที่ครอบคลุม และสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริง พันเอก สรรพชัยย์ กล่าว
สำหรับแคมเปญฉลองปีใหม่ปีนี้ NT มอบของขวัญพิเศษ 3 บริการ ประกอบด้วย
• NT Broadband เน็ตบ้าน...แรงทั่วถึง รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% เมื่อสมัครแพ็กเกจ NT Fiber Plus
>> ส่วนลด 30% เมื่อสมัครความเร็ว 1000/500 Mbps และ 1000/1000 Mbps
>> ส่วนลด 20% สำหรับความเร็ว 300/300 Mbps และ 500/500 Mbps
สมัครรับสิทธิ์: ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2568 ถึง 15 ม.ค. 2569 (สิทธิ์ส่วนลด 3 รอบบิลแรก / เฉพาะบริการเน็ต สัญญา 24 รอบบิล)
• เบอร์บ้าน โทรฟรี ทั่วไทย ทั่วโลก
>> เบอร์บ้าน โทรไป เบอร์บ้านทั่วไทย (Fixed Line/IP Phone เครือข่าย NT)
>> โทรต่างประเทศทุกเครือข่าย > กด 001 800 001 หลังเสียง IVR กด 009 > เลขหมายปลายทาง
ระยะเวลาตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 2 ม.ค. 2569 เวลา 23.59 น.
• มือถือ my ทั้งรายเดือนและเติมเงิน รับสิทธิ์ฟรีทันที ไม่ต้องกดสมัคร
>> โทรฟรี ไม่จำกัด ในเครือข่าย NT (เบอร์มือถือ my by NT และ เบอร์บ้าน NT)
>> ส่ง sms ฟรี ในเครือข่าย my
>> เล่น Line ฟรี (ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ mybynt.com)
ระยะเวลาตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 1 ม.ค. 2569 เวลา 23.59 น.
NT เชิญชวนประชาชนและลูกค้าทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีใหม่ พร้อมรับสิทธิพิเศษก่อนใคร เพื่อเชื่อมต่อทุกความห่วงใยและทุกการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี 2569 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ntplc.co.th หรือ NT Contact Center 1888