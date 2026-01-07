“เทรลยอดดอยสุเทพ-ปุย” 3 เส้นทาง เดินป่าง่ายใกล้เมืองเชียงใหม่

หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย” บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย คือหนึ่งในจุดหมายที่ตอบโจทย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเดินป่ามือใหม่ ผู้หลงรักธรรมชาติ ไปจนถึงสายผจญภัยที่ชื่นชอบความท้าทาย ผืนป่าสีเขียวขจีที่เป็นป่าต้นน้ำแห่งนี้ไม่เพียงเปี่ยมด้วยความหลากหลายของชีวภาพ แต่เป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่มายาวนาน
