ซาฟารีเวิลด์ชวนมาฉลองวันเด็กที่ซาฟารีเวิลด์ รับโปรฯ เด็กครึ่งราคา

ซาฟารีเวิลด์ชวนน้องๆ หนูๆ และครอบครัวร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2569 กับโปรโมชันพิเศษ 1 ปีมีครั้งเดียว ด้วยบัตรเข้าชมแบบรายวันสำหรับเด็ก (คนไทย) ลด 50% จากราคาปกติ 700 บาท เหลือเพียง 350 บาท เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี! พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว “ป่ากลางกรุง” ท่ามกลางสัตว์ป่านานาชนิด พลาดไม่ได้กับกิจกรรมไฮไลต์ เช่น การแสดงสัตว์แสนรู้และสเปเชียลเอฟเฟกต์ 7 โชว์ระดับโลก เลี้ยงอาหารยีราฟกว่า 150 ตัว ใกล้ชิดจิงโจ้สุดน่ารักที่ Camp Kangaroo ฯลฯ
โปรโมชันพิเศษเฉพาะวันที่ 10 มกราคม 2569 วันเดียวเท่านั้น! ลูกค้าบัตรรายปีผ่านประตูฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line: @safariworldbkk, Facebook: safariworld.bangkok หรือโทร. 0-2518-1000