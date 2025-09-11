"ซาฟารีเวิลด์" เปิดให้บริการตามปกติ แต่ปิดโซนสิงโต-เสือเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย

สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ประกาศทางสวนสัตว์ฯ โซน Safari Park และ Marine Park เปิดให้บริการตามปกติ แต่ปิดโซนสิงโต-เสือชั่วคราว เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
จากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิตท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโซนซาฟารี ล่าสุดกรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนดังกล่าวชั่วคราว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์และสภาพการเลี้ยงดูสิงโต ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
วันนี้ (11 ก.ย.) เพจ "Safari World" ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ โพสต์ข้อความระบุว่า "ประกาศจากซาฟารีเวิลด์ ซาฟารีเวิลด์ขอแจ้งให้ทราบว่า Safari Park และ Marine Park ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ จะมีการปิดชั่วคราวเฉพาะโซนสัตว์ดุร้าย (สิงโต/เสือ) เพื่อดำเนินการปรับปรุง และดูแลความปลอดภัยของสัตว์ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และให้การสนับสนุนเสมอมา
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)"