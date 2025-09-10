เปิดปมเหตุสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดับ เหตุลงจากรถยังเป็นปริศนา

ตร.คันนายาวเร่งสอบสวนสาเหตุ หลังเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ถูกสิงโตรุมกัดเสียชีวิตในโซนเปิด ขณะเพื่อนร่วมงานเผยผู้ตายทำงานกว่า 30 ปี ไม่เคยละเมิดกฎมาก่อน ด้านกรมอุทยานยืนยันเดินหน้าตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยรัดกุมยิ่งขึ้น
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 ก.ย. ร.ต.ท.วรธัช สว่างจิตต์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.คันนายาว ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ถูกสิงโตรุมกัดได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ถนนปัญญา-อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผู้กำกับการ สน.คันนายาว และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โซนสวนสัตว์เปิด (ซาฟารีปาร์ค – บริเวณสิงโตและเสือ) ภายในป่าพบสิงโต 5 ตัวกำลังรุมกัดร่างมนุษย์ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้บาดเจ็บได้ใช้รถยนต์บีบแตรและขับเข้าขวางเพื่อไล่ฝูงสิงโตออกไป จากนั้นรีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อภายหลังคือ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ตำแหน่ง Supervisor ทำหน้าที่ขับรถควบคุมสัตว์ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวชม ร่างกายมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะ แขน ขา และลำตัว อาการสาหัส เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลอินทรารัตน์ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ในที่เกิดเหตุยังพบรถปิกอัพยกสูงลายขาวดำของซาฟารีเวิลด์ (รถเรนเจอร์) ขณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่อยู่ในโซนดังกล่าวสามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะสิงโตรุมทำร้ายเป็นคลิปวิดีโอได้อย่างชัดเจน
พ.ต.อ.นิรุชพล เปิดเผยเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตทำหน้าที่ขับรถควบคุมและต้อนสัตว์ให้อยู่ในโซนที่กำหนด โดยจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตได้ลงจากรถโดยเปิดประตูทิ้งไว้ และหันหลังให้กับฝูงสิงโต ก่อนจะถูกสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่ทราบเหตุผลที่ลงจากรถ ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
บรรยากาศภายในสวนสัตว์หลังเกิดเหตุยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าใช้บริการตามปกติ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส เข้าตรวจสอบพื้นที่
นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนสัตว์แห่งนี้เป็นประจำทุกเดือน ทั้งในด้านจำนวนสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีสิงโตทั้งหมด 32 ตัว รวมถึงการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ส่วนสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตลงจากรถ ต้องรอสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้ง โดยเฉพาะพฤติกรรมของสิงโตที่จะต้องให้สัตวแพทย์ประเมินเพิ่มเติม ทั้งนี้สวนสัตว์แห่งนี้ไม่เคยเกิดเหตุสัตว์ทำร้ายเจ้าหน้าที่มาก่อน แต่หลังจากนี้จำเป็นต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยใหม่
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์รายหนึ่งเปิดเผยว่า นายเจียนทำงานที่นี่มากว่า 30 ปี มีหน้าที่ดูแลสิงโตและเสือ คุ้นชินกับสัตว์เป็นอย่างดี ไม่เคยทราบว่าเคยถูกทำร้ายหรือมีโรคประจำตัวมาก่อน โดยตามระเบียบแล้ว เจ้าหน้าที่ห้ามลงจากรถและจะต้องปฏิบัติหน้าที่คู่กัน 2 คนเสมอ
พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์แพทย์ศัลยกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายลงจากรถแล้วหันหลังให้กับฝูงสิงโต สิงโตตัวหนึ่งอยู่ห่างออกไปราว 10 เมตรก่อนค่อย ๆ เข้ามาตะครุบจากด้านหลังและลากลงพื้น จากนั้นมีสิงโตอีก 3-4 ตัวเข้ามารุมกัดซ้ำ ขณะเกิดเหตุนักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามช่วยด้วยการบีบแตรและส่งเสียงตะโกน แต่ไม่สามารถไล่สิงโตออกไปได้ เหตุการณ์กินเวลาประมาณ 15 นาที
ต่อมามีรายงานว่า สาเหตุที่ผู้เสียชีวิตลงจากรถเกิดจากการทำของตก จึงเปิดประตูรถลงมาเก็บ ก่อนจะถูกสิงโตเข้าทำร้าย
เวลา 14.50 น. พ.ต.อ.นิรุชพล พร้อมด้วยนายยุทธนา พิทักษ์ทา ผู้จัดการปาร์คโซนซาฟารี แถลงยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตทำงานมากว่า 30 ปี ตำแหน่ง Supervisor ดูแลสัตว์ดุร้าย มีหน้าที่ขับรถควบคุมสัตว์ไม่ให้เข้าใกล้ถนนของนักท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นยังไม่พบจดหมายหรือเอกสารใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงสาเหตุการลงจากรถ แต่ในที่เกิดเหตุพบรองเท้าเปื้อนเลือดกระจัดกระจายอยู่
นายยุทธนา ระบุว่า ปกติในโซนดังกล่าวมีสิงโต 5 ตัวจากทั้งหมด 32 ตัว ทุกตัวมีใบอนุญาตถูกต้อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องมีคู่บัดดี้ 2 คน ขับรถกันคนละคัน แต่จังหวะเกิดเหตุคู่บัดดี้ของผู้เสียชีวิตไปทำธุระในอีกจุดหนึ่งพอดี ทำให้ผู้เสียชีวิตอยู่เพียงลำพัง
ทั้งนี้ จากประวัติ นายเจียน อายุ 58 ปี อีกเพียง 2 ปีก็จะเกษียณอายุราชการ ลักษณะนิสัยใจเย็น ไม่เคยมีประวัติการละเมิดกฎหรือถูกร้องเรียน ส่วนสุขภาพจิตยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม กฎของซาฟารีมีมากกว่า 23 ข้อ โดยห้ามเจ้าหน้าที่ลงจากรถโดยเด็ดขาด
หลังเหตุการณ์ สวนสัตว์ได้ปิดโซนดังกล่าวชั่วคราวและนำสิงโตทั้งหมดกลับเข้ากรง พร้อมยืนยันมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเข้มงวดเกิน 300% และย้ำว่าตลอด 40 ปีของการเปิดดำเนินการไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน