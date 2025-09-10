ซาฟารีเวิลด์แถลงขอโทษ! ย้ำ 40 ปีไม่เคยเกิดเหตุสิงโตรุมทำร้าย ยันเตรียมเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวด

ซาฟารีเวิลด์ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง หลังเกิดเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต ยืนยันตลอด 40 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ พร้อมเร่งตรวจสอบและเสริมมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
จากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกฝูงสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิตท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมในโซนซาฟารี ล่าสุดกรมอุทยานฯ สั่งปิดโซนดังกล่าวชั่วคราว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนสัตว์และสภาพการเลี้ยงดูสิงโต ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ผู้ครอบครองต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (10 ก.ย.) เพจ "Safari World" ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ได้โพสต์แถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ตามที่ปรากฏข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ประจำโซนสิงโตในสวนสัตว์เปิด บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และจะให้การดูแลและสนับสนุนครอบครัวอย่างสุดความสามารถ จากการตรวจสอบสิงโตและสัตว์ทุกชนิดอยู่ในสภาวะปกติ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
บริษัทฯ ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพนักงานทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องการไม่ลงจากรถระหว่างการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด โดยเฉพาะในโซนสัตว์ดุร้าย
บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ขอแสดงความเสียใจ
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
10 กันยายน 2568
ทั้งนี้ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World) เป็นสวนสัตว์เปิดและสวนสัตว์แบบผสมผสานที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยจุดเด่นของที่นี่คือการจำลองบรรยากาศแบบ ซาฟารี ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสสัตว์ป่าในพื้นที่กว้างขวางกว่า 480 ไร่