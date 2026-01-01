xs
กรมพัฒน์ชวนปีใหม่นี้ แวะทานอาหารร้าน Thai SELECT 460 แห่งทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนฉลองปีใหม่ ทั้งที่อยู่บ้าน กลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว แวะรับประทานอาหารที่ร้านได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 460 ร้าน ทั่วประเทศ เผยนอกจากอิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติไทยแท้แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการรายอาหาร
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวฉลอง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569” ทั้งที่อยู่บ้าน กลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว แวะรับประทานอาหารรสชาติไทยแท้ ที่ได้รับการการันตีถึงคุณภาพอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ณ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 460 ร้าน ทั่วประเทศ โดยนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านแล้ว ยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างโอกาส และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดนโยบายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศ ผ่านการผลักดันให้อาหารไทย เป็นเสน่ห์ไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสรับรู้ถึงความละเมียดละไม ความอร่อย และวิถีการรับประทานอาหารไทยของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดี


โดยร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นตัวแทนของประเทศในการส่งต่อภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมด้านอาหาร การรับประทาน และเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอาหารไทยกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตอกย้ำว่าอาหารไทยเป็นซอฟท์พาวเวอร์อันดับ 1 ของประเทศ นำมาซึ่งรายได้และส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมด้านอาหารของไทย

“ช่วงอยู่บ้าน หรือเดินทางกลับบ้าน หรือท่องเที่ยว ขอให้มองหาป้าย Thai SELECT ที่คัดสรรร้านอาหารไทยคุณภาพ 460 แห่งทั่วประเทศ มาการันตีความอร่อย-สะอาด-รสชาติไทยแท้ จะขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ข้ามไปตะวันตก กลับมาภาคกลาง ก็อิ่มอร่อยได้ทั่วไทย โดยสามารถค้นหาความอร่อยของร้าน Thai SELECT ได้ทาง Line Official Account: @thaiselect หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> DBD e-Magazine >> Thai SELECT Guide”นายพูนพงษ์กล่าว

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.2568) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 460 ร้าน แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 82 ร้าน ภาคเหนือ 86 ร้าน ภาคกลาง 107 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 ร้าน ภาคใต้ 74 ร้าน และ ภาคตะวันออก 32 ร้าน

