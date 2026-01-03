อวดโฉมรับปีใหม่! เลียงผาโชว์ตัว 2 จุด เขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เผยภาพ ของขวัญปีใหม่สำหรับคนรักธรรมชาติ! หลังพบ "เลียงผา" สัตว์ป่าสงวนหายากปรากฏตัวให้เห็นถึง 2 พื้นที่ในอุทยานฯ เป็นเครื่องยืนยันว่าผืนป่าแห่งนี้กำลังฟื้นตัวและมีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง
นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพเลียงผายืดอวดโฉมบริเวณหน้าผาเขาแดง ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยพบเห็นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และล่าสุดมีการพบเห็นเลียงผาอีกครั้งในพื้นที่ใหม่คือบริเวณท่าเรือบ่อแก้ว นับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของปี 2569 ใน 2 จุดที่แตกต่างกัน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก
เลียงผา เยียงผา หรือ โครำ (Serow) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘮𝘢𝘵𝘳𝘢𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีถิ่นอาศัยตามหน้าผาสูงชันและป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปรากฏตัวของเลียงผาใน 2 พื้นที่ที่แตกต่างกันภายในอุทยานฯ จึงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
นายเอกฤทธิ์ อธิบายว่า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ครอบคลุมพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น มีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย พืชพรรณนานาชนิดที่เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า รวมถึงภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาและเทือกเขาสูงซึ่งเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา
การปรากฏตัวของเลียงผาในพื้นที่อุทยานฯ อย่างต่อเนื่องและกระจายตัวในหลายพื้นที่เป็นผลมาจากการลาดตระเวนดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ มีการควบคุมไฟป่าอย่างเข้มงวด ป้องกันการบุกรุกและล่าสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ทำให้สัตว์ป่าไม่เพียงแต่มีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม แต่ยังมีพื้นที่หากินที่กว้างขวาง และที่สำคัญคือความปลอดภัยจากการถูกรบกวน
"อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดของเรามีความอุดมสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การได้พบเห็นเลียงผาทั้งบริเวณเขาแดงและท่าเรือบ่อแก้วถือเป็นข่าวดีที่แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม พื้นที่ป่าของเรากลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่าหายากเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง นอกจากเลียงผาแล้ว ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรา" นายเอกฤทธิ์กล่าว
ทั้งนี้ ความสมบูรณ์และความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่เขาสามร้อยยอดสอดคล้องกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่ทั้งสองแห่งต่างมีระบบนิเวศป่าเขาที่เชื่อมต่อกัน มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า มีการบริหารจัดการที่เข้มงวด และมีการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเลียงผาและสัตว์ป่าอื่นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจอนุรักษ์ธรรมชาติมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ป่าหายากเหล่านี้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดขอเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า หากพบเห็นสัตว์ป่าขอให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ไม่รบกวน และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
