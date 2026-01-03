ฮือฮา! “เลียงผา” โผล่อวดโฉมเขาแดง สัญญาณดีผืนป่าเขาสามร้อยยอดยังสมบูรณ์

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวบ้านขาสามร้อยยอดตื่นตา หลังเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ โผล่อวดโฉมบนเขาแดง สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความสำเร็จของงานอนุรักษ์
วันนี้ (3 ม.ค.) นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ สามารถบันทึกภาพ “เลียงผา” ได้บริเวณ “เขาแดง” บนแนวเทือกเขาหินปูนในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นผลสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการดูแลคุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เลียงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ที่มักปรากฏตัวอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงชันและเทือกเขาหินปูน การพบเห็นในครั้งนี้นับเป็นภาพหายาก และสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
สำหรับเลียงผา (Serow) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เยียงผา” หรือ “โครำ” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Bovidae มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนหน้าผาและพื้นที่ภูเขาสูงชัน ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) และได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามกฎหมายไทย
นายเอกฤทธิ์ ระบุเพิ่มเติมว่า การพบเลียงผาในพื้นที่เขาแดงครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่ยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขาสามร้อยยอด และตอกย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป