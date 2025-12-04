สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อวดโฉม "คู่รักแพนด้าแดง ฮาชิ-ฮานะ" ต้อนรับวันพ่อ! เด็กเข้าชมฟรี 5 ธ.ค.นี้!

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมอบความสุขวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 68) ชวนครอบครัวชม"ฮาชิ-ฮานะ" คู่รักแพนด้าแดง พร้อมเปิดให้เด็กเข้าชมฟรี!
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศข่าวดีสำหรับครอบครัวและผู้ที่หลงใหลในความน่ารักของสัตว์หายาก โดยสวนสัตว์ฯ ได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 ให้ เด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี! เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นและกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ผู้อำนวยการฯ ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความน่ารักของ “คู่รักแพนด้าแดง” ที่กลายเป็นขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็ว ได้แก่ "ฮาชิ" เพศผู้, อายุ 4 ปี และ "ฮานะ" เพศเมีย, อายุ 3 ปี
"คู่รักแพนด้าแดงทั้งสองถือเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยว ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเอ็นดูและท่าทางที่ขี้เล่น" นายณรงวิทย์กล่าว
แพนด้าแดงคู่คิวท์นี้มีลักษณะเด่นคือ ใบหน้ากลม ดวงตาใสซื่อ มีรอยแต้มสีขาวที่แก้มคล้ายสวมหน้ากาก และมีขนฟูหนานุ่มสีน้ำตาลแดงสลับดำ ซึ่งพวกมันมักจะแสดงพฤติกรรมการปีนป่ายต้นไม้และเลียขนอย่างน่าเอ็นดู โดยจัดแสดงอยู่ที่ ส่วนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลก (Wild Life Wonderland) ภายในโซนสีชมพู
สำหรับ แพนด้าแดง (Ailurus fulgens) นั้น มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกและจีนตอนใต้ มีลักษณะคล้ายแรคคูนและมีหางพวงลายสวยงาม โดย ไม่ได้จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับแพนด้ายักษ์ แต่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคาม และถูกจัดอยู่ในสถานะ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-318444