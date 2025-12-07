"เลียงผา" อวดโฉมกลางเขาสามร้อยยอด ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้บันทึกภาพเลียงผา สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ยืนอวดโฉมอย่างภาคภูมิบริเวณหน้าผาสูงชัน สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่
เลียงผา หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Serow (Capricornis sumatraensis ) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางในวงศ์โบวิดี (Bovidae) มีถิ่นอาศัยตามแนวหน้าผาสูงชันและป่าภูเขา ลักษณะเด่นคือมีเขาสั้นงอเล็กน้อย ขนสีดำปนน้ำตาล มีแถบสีขาวบริเวณคอ และมีนิสัยชอบอาศัยอยู่ตามลำพัง หรืออยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์
"การพบเลียงผาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่ดีแสดงให้เห็นว่าผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม" นายเอกฤทธิ์กล่าว
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอยู่ในเขตอำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน มีอายุประมาณ 280 - 230 ล้านปีมาแล้ว ที่มีความสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น รวมตลอดถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเลทอดยาว เขาสามร้อยยอดยังเป็นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่บนภูเขาสูง หน้าผาชัน มีพืชพรรณและแหล่งน้ำเพียงพอ รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าเขาที่เชื่อมต่อกับแหล่งอาศัยอื่นๆ ทำให้เลียงผาหาอาหารและหลบภัยได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานฯ ที่ได้รับการคุ้มครอง ทำให้พวกมันอยู่รอดได้ แม้ว่าเลียงผาจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการล่า
อุทยานฯ ได้เดินหน้ามาตรการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า และบูรณาการร่วมกับชุมชนโดยรอบในการดูแลรักษาผืนป่า เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป.
ที่มา: อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด - Khao Sam Roi Yot National Park
