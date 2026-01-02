"Galette des Rois" ตำนานขนมเค้กพระราชา 1 ปีมีครั้ง ที่ มิลล์ แอนด์ โค

1 ปีมีครั้งเดียวกับความอร่อยจากตำนานขนมเค้กแห่งพระราชา Galette des Rois ณ มิลล์ แอนด์ โค โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เริ่มต้นปีด้วยความอร่อยที่เป็นตำนานของชาวฝรั่งเศส กับ กาเล็ตต์ เดอ รัวส์ ขนมเค้กแห่งพระราชาคล้ายกับพายหรือทาร์ตมีมงกุฏกระดาษวางตกแต่งด้านบน ที่ 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวให้คุณได้สัมผัสและลิ้มลองความอร่อยระดับตำนาน สำหรับปีนี้ มิลล์ แอนด์ โค โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนคุณสัมผัสความอร่อยระดับตำนานตลอดเดือนมกราคม 2569นี้ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนมเค้กที่มีเนื้อเป็นแป้งบางกรอบนอกนุ่มในคล้ายกับพายหรือทาร์ต ด้านในสอดไส้อัลมอนด์บด คัสตาร์ดครีม วานิลลา และผลไม้อบแห้ง เหมาะสำหรับนำไปเฉลิมฉลองหรือมอบให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญช่วงปีใหม่ของทุกปี เค้กพระราชา กาเล็ตต์ เดอ รัวส์ ราคาเพียง 990 บาทถ้วน และยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ท่านได้มาเลือกลิ้มลอง
มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
