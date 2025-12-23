DITP นำคณะผู้แทนการค้าบุกขายสินค้าเมืองเฉิงตู ฉงชิ่ง ปิดดีล 102 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าสัตว์เลี้ยง รวม 30 บริษัท เดินทางเจรจาจับคู่ธุรกิจที่จีนตะวันตก เฉิงตู ฉงชิ่ง ประสบความสำเร็จเกินคาด ปิดดีลการค้าทันทีและคาดการณ์ภายใน 1 ปี มูลค่ารวม 102 ล้านบาท
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าสัตว์เลี้ยง เดินทางเยือนจีนตะวันตก (เฉิงตู ฉงชิ่ง) รวม 30 บริษัท เพื่อเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค.2568 ว่า การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในครั้งนี้ มีผู้นำเข้าของจีนเข้าร่วมเจรจาการค้ารวม 107 บริษัท แบ่งเป็นผู้นำเข้าจากเฉงตู 56 บริษัท และจากฉงชิ่ง 51 บริษัท เกิดการเจรจาการค้า 360 คู่ สร้างผลการเจรจาการค้าทันทีและคาดการณ์ภายใน 1 ปี รวม 102 ล้านบาท
โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและสามารถตกลงจับคู่ทำธุรกิจ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว แชมพูสัตว์เลี้ยง ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่เข็ง เครื่องปรุงรส และน้ำผลไม้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเยือนเฉิงตู และฉงชิ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย Ren Rongjian เลขาธิการของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำมณฑลเสฉวน (CCPIT SICHUAN) และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์จีน นครฉงชิ่ง (DOFCOM) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องโอกาสสินค้าไทยในตลาดเสฉวน และฉงชิ่ง แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจาะตลาดได้ดีขึ้น
สำหรับเมืองเฉิงตู และฉงชิ่ง เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนฝั่งตะวันตก เป็นศูนย์กลางด้านการค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภูมิภาค มีความเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ และเป็นจุดหมายที่บริษัทต่างชาติต่างให้ความสนใจในการขยายตลาดไปยังจีนฝั่งตะวันตก โดยการจัดกิจกรรม Business Matching ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Go West Strategy ของรัฐบาลจีน ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและการเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคในเมืองรอง