ตะลุย “โซล” รำลึกสงครามเกาหลี ตามรอย KPop Demon Hunters

ย้อนรำลึกถึงสงครามเกาหลีใน “โซล” เมืองหลวงของเกาหลีใต้ มาชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เรื่องราวสงครามที่ผ่านมา ต่อด้วยการตามรอยแอนิเมชันสุดฮอต KPop Demon Hunters ทั้งที่หมู่บ้านบุกชนฮันอก ป้อมปราการนักซาน และตลาดมยองดง
ต่อจากตอนที่แล้ว (คลิกอ่านเรื่อง “ปูซาน” สัมผัสเรื่องราวผู้คนในยุคสงคราม จนถึงวันที่ท้องฟ้าสดใส)
หลังจากท่องเที่ยวเมือง “ปูซาน” เมืองท่าแห่งเกาหลีใต้ ได้ย้อนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้คนในยุคสงครามเกาหลี ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เราคุ้นเคย อย่างเช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านวัฒนธรรมหลุมฝังศพอามีดง แล้วก็ยังได้แวะไปที่เที่ยวใหม่ๆ ในปูซานด้วย
มาถึงตอนนี้ ชวนเข้ามาใน “โซล” เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ชวนมาย้อนรำลึกถึงช่วงสงครามเกาหลีกันที่ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามเกาหลี หลังจากนั้นชวนไปตามรอย KPop Demon Hunters แอนิเมชันสุดฮิตของเกาหลีใต้
ย้อนรอยสงครามเกาหลีใน “โซล”
แม้ว่าสงครามเกาหลีจะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว (สงครามเกาหลี เริ่มต้น 25 มิ.ย.1950 ลงนามสงบศึก 27 ก.ค.1953) แต่ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ยังคงบอกเล่ากันต่อมา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องในยุคสงครามเกาหลีอย่าง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านวัฒนธรรมหลุมฝังศพอามีดง ในเมืองปูซาน ที่เคยเป็นที่อาศัยของผู้อพยพช่วงสงคราม
หรือที่ สวนสันติภาพอนุสรณ์แห่งสหประชาชาติในเกาหลี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงสงครามเกาหลี โดยที่นี่เป็นสุสานของกองกำลังสหประชาชาติแห่งเดียวในโลกที่อยู่ในการดูแลโดยตรงของสหประชาชาติ
ส่วนที่ “โซล” ก็ยังมีอีกจุดสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงสงครามในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน นั่นคือ “พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามเกาหลี” (War Memorial of Korea)
ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์รวมเรื่องราวสงครามของเกาหลี เปิดทำการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1994 เพื่อเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์สงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และค่านิยมอันสูงส่งของผู้ที่สละชีวิตให้คนรุ่นหลังรับรู้ ภายในประกอบด้วย 9 ห้องจัดแสดงในอาคาร, พื้นที่จัดแสดงกลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์เด็ก
จากบริเวณทางเข้าด้านหน้า จะมีอนุสาวรีย์สงครามเกาหลี ที่สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีสงครามเกาหลี และใกล้ๆ กันก็ยังมีอนุสาวรีย์สองพี่น้อง (The statue of brothers) สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงของสองพี่น้องผู้พลัดพรากในสงครามเกาหลี โดยพี่ชายเป็นทหารชาวเกาหลีใต้ ส่วนน้องชายเป็นทหารชาวเกาหลีเหนือ และได้พบกันอีกครั้งโดยบังเอิญในสนามรบ
ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในอาคาร ด้านนอกจะมีอนุสรณ์รำลึกถึงทหารชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติในช่วงสงครามเกาหลี ทั้ง 22 ประเทศ รวมถึงมีประเทศไทยด้วย สร้างขึ้นในวาระครบ 70 ปีของการก่อตั้งสหประชาชาติ และการแสดงความขอบคุณของชาวเกาหลีต่อทุกประเทศที่เข้าร่วมสงครามเกาหลี
โดยบริเวณอนุสรณ์ของประเทศไทยมีจารึกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ส่งทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีหลังจากเกิดสงครามได้ 5 วัน (30 มิถุนายน) และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของยูเอ็น ประเทศไทยได้ส่งข้าวสารเข้าช่วยถึง 40,000 ตัน ในขณะทำสงครามเกาหลี ทหารไทยได้รับการขนานนามว่า “พยัคฆ์น้อย” โดยสมรภูมิการรบที่สำคัญ คือ การรบที่ยูลดงและการรบที่ย็อนช็อน
และบริเวณโถงทางเดินด้านข้างทางเข้า ก็จะมีจารึกรายชื่อทหารที่สละชีวิตในช่วงสงครามเกาหลี โดยตรงประเทศไทยก็มีจารึกรายชื่อของทหารไทยที่สละชีพในสงครามเกาหลีด้วยเช่นกัน
ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์เกาหลีเกือบ 5,000 ปีของการรุกรานจากต่างประเทศ มีการแสดงอาวุธต่างๆ ตั้งแต่ยุคที่ใช้หิน จนยุคที่ใช้โลหะ ตามพัฒนาการ จนถึงเรือรบลำใหญ่ในสมัยโบราณที่ถูกจัดแสดงไว้กลางโถง
ในส่วนของสงครามเกาหลี พูดถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการแยกประเทศออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ บริเวณเส้นขนานที่ 38 สาเหตุของสงคราม การรบครั้งสำคัญๆ ในพื้นที่ต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ของทหารในช่วงสงคราม ความเป็นอยู่ของประชาชน ผลกระทบจากสงคราม จนกระทั่งถึงวันที่ลงนามสงบศึก และเรื่องราวหลังจากนั้น
มีห้องจัดแสดงหนึ่งที่กล่าวถึงทหารจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมในกองกำลังสหประชาชาติ หนึ่งในนั้นคือทหารจากประเทศไทย มีการพูดถึงกำลังพลที่เข้าร่วมสงคราม ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จัดแสดงเครื่องแต่งกาย และธงประจำหน่วย
ตามรอย KPop Demon Hunters
ในปี 2025 นี้ แอนิเมชันในเกาหลีที่ถือว่ามาแรงสุดๆ ก็คือ “KPop Demon Hunters” (ชื่อไทย : เกิร์ลกรุ๊ปนักล่าปีศาจ) เป็นเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อบชื่อ Huntrix ที่มีสมาชิกเป็น 3 สาว คือ รูมิ มิร่า และ โซอี้ ฉากหน้าพวกเธอคือสามสาวไอดอลเกาหลีชื่อดัง แต่ในอีกมุมหนึ่งพวกเธอคือนักล่าปีศาจที่ได้รับมรดกสืบทอดในการปกป้องโลกจากปีศาจดูดวิญญาณ อาวุธในมือคือเสียงเพลง ที่ใช้เป็นเกราะคุ้มครองผู้คน ความท้าทายครั้งใหญ่คือการมีบอยแบนด์หน้าใหม่ปรากฏตัวมาเป็นคู่แข่ง แท้จริงแล้วบอยแบนด์วงนั้นคือปีศาจที่ถูกส่งมาเพื่อปราบ Huntrix
หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ชม KPop Demon Hunters แต่เชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินเพลงดังจากแอนิเมชันนี้มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Soda Pop หรือ Golden ซึ่งในแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ได้ใช้ดนตรีเป็นหัวใจของการเล่าเรื่อง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับความสมจริงทางวัฒนธรรม ที่จะได้เห็นวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่อาหารเกาหลี เครื่องแต่งกาย วัฒนธรรมเคป๊อบ หรือแม้แต่สถานที่สำคัญต่างๆ
มาตามรอย KPop Demon Hunters ที่ “โซล” ก็มีหลายจุด เริ่มต้นที่ “หมู่บ้านบุกชนฮันอก” (Bukchon Hanok Village) เป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของกรุงโซล ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังคยองบกกุง, ชางด็อกกุง, และศาลเจ้าชงมโย และเป็นหมู่บ้านมรดกวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี
คำว่า “บุกชน” (Bukchon / North Village) มาจากความหมายว่าเป็น ย่านด้านบนของแม่น้ำชองกเยชอนและถนนชงโน โดยเป็นพื้นที่ที่มีฮันอก (บ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี) รวมตัวอยู่หนาแน่น เช่น ย่านกาฮเวดง, ซงฮยอนดง, อันกุกดง, ซัมชองดง และกเยดง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ในสมัยราชวงศ์โชซอน บุกชนเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นขุนนางและราชวงศ์ ปัจจุบันยังคงมีฮันอกประมาณ 900 หลังให้เห็นสภาพสมบูรณ์ บ้านโบราณเหล่านี้เรียงรายอยู่ในตรอกแคบๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความงดงามและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของเกาหลีแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมือง
หมู่บ้านบุกชนฮันอก เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโซล จึงมักจะมีปัญหาเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น จึงได้ออกข้อปฏิบัติให้เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะในวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 10.00-17.00 น.
นอกจากจะมาถ่ายรูปบ้านโบราณสวยๆ แล้ว บริเวณนี้ก็ยังมีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเช่าชุดฮันบกไปถ่ายรูปสวยๆ หรือมาทดลองเป็นจิตรกรวาดภาพมินฮวา ซึ่งเป็นการวาดภาพพื้นบ้านเกาหลีโบราณ แพร่หลายอย่างมากในสมัยโชซอนของเกาหลี โดยภาพที่วาดส่วนใหญ่มีลักษณะเรียบง่าย แต่มีความหมายที่เป็นมงคล เช่น รูปดอกโบตั๋นสื่อถึงความมั่งมี ครอบครัว และลูกหลาน รูปเสือที่หมายถึงอำนาจและเกียรติยศ
มาตามรอยกันต่อที่ “กำแพงเมืองเก่าโซล” บริเวณป้อมปราการนักซาน โดยเส้นทางป้อมปราการนักซาน (Naksan Fortress Trail) เป็นเส้นทางเดินที่ดีที่สุดบนส่วนของ กำแพงเมืองโซล (Hanyangdoseong) ซึ่งล้อมรอบเมืองหลวงโชซอน ฮันยาง (Hanyang) และเป็นหนึ่งในจุดเดินเที่ยวชมเมืองใจกลางกรุงโซลที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
กำแพงเมืองฮันยาง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1396 ตามพระราชบัญชาพระเจ้าแทโจ อีซองกเย และดำรงอยู่มากกว่า 600 ปี เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่ง เส้นทางป้อมปราการนักซานเริ่มจาก ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun) ผ่าน พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองฮันยาง, หมู่บ้านอีฮวา, สวนสาธารณะนักซาน และประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun) ใช้เวลาเดินประมาณ 2–3 ชั่วโมง
บนสันเขาของนักซาน เส้นทางเปิดมุมมองให้เห็นทิวทัศน์ของกรุงโซลแบบพาโนรามา ส่วนในเวลากลางคืน จะมองเห็นกำแพงและเมืองที่สว่างด้วยแสงไฟ บรรยากาศสุดโรแมนติก นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ KPop Demon Hunters ทำให้เป็นจุดที่เผยให้เห็นความงดงามของการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัยของกรุงโซล ต่อผู้ชมทั่วโลก
ปิดท้ายการตามรอย KPop Demon Hunters กันที่ “ถนนมยองดง” (Myeongdong Street) เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่งชอปปิ้งชื่อดัง และถือเป็นย่านที่คึกคักและเป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีใต้
ในสมัยราชวงศ์โชซอนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป แต่ตั้งแต่ช่วงสมัยการปกครองของญี่ปุ่น พื้นที่นี้เริ่มพัฒนาเป็นย่านการค้า ปัจจุบันมยองดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของเกาหลี ที่รวมเอาแบรนด์แฟชั่น ศิลปะ อาหาร และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
เส้นทางหลักของมยองดงยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีทั้งห้างสรรพสินค้า, ร้านแบรนด์แฟชั่น, ร้านขายส่ง, ถนนเครื่องสำอาง, และตรอกอาหารข้างทาง และยังเป็นพื้นที่ที่รวมศิลปะและวัฒนธรรม อย่างลงตัว เช่น มหาวิหารมยองดง, โรงละครศิลปะมยองดง และถนนการ์ตูน ทำให้เป็น ย่านวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่ทั้งชอปปิ้ง ศิลปะ ศาสนา และประวัติศาสตร์อยู่ร่วมกัน
