ชิมหมี่เย็นจากผู้อพยพเกาหลีเหนือ ที่ร้าน “แนโฮ แนงมยอน” ณ เมืองปูซาน

ชวนชิมหมี่เย็นสไตล์ปูซาน ที่ร้านของผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ เมื่อครั้งสงครามเกาหลี ร้าน “แนโฮ แนงมยอน” ในเมืองปูซาน สืบทอดสูตรลับมานาน 75 ปี ขายเมนูเดียว ไม่มีสาขา ไม่ย้ายไปไหน ตามคำสั่งในพินัยกรรมว่าไม่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น เพื่อจะเตรียมตัวย้ายกลับไปเกาหลีเหนือ
ในตรอกเล็กๆ ณ เมืองปูซาน เกาหลีใต้ เป็นที่ตั้งของร้านอาหารขนาดเล็ก มีโต๊ะนั่งเพียงไม่กี่โต๊ะ แต่ก็มีลูกค้าวนเวียนของมาลิ้มลองเมนูอร่อยอยู่ไม่ขาดสาย
ร้านนี้ชื่อว่า “แนโฮ แนงมยอน” เมนูที่ขายก็มีเพียง “มิลมยอน” หรือหมี่เย็นสไตล์ปูซาน และเป็นร้านที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่า เป็นร้านที่มีคุณภาพและเปิดขายมายาวนาน โดยมีเพียงไม่กี่ร้านที่ได้รับป้ายรับรองนี้
คำว่า “แนงมยอน” นั้นหมายถึงหมี่เย็นของเกาหลี ส่วนคำว่า “มิล” หมายถึง ข้าวสาลี ที่ถือกำเนิดเมนูนี้ขึ้นในยุคสงครามเกาหลี ด้วยความที่ข้าวยากหมากแพง วัตถุดิบที่ใช้ทำแนงมยอนแบบดั้งเดิมนั้นหายาก จะมีก็เพียงแป้งสาลี ซึ่งเป็นเสบียงของกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ประจำอยู่ในปูซาน เป็นผู้จัดหาให้ มิลมยอน หรือหมี่เย็นสไตล์ปูซานจึงถือกำเนิดขึ้นในช่วงนั้น โดยใช้แป้งสาลีที่ชาวตะวันตกใช้ทำขนมปัง นำมาเป็นแป้งที่ใช้ทำเส้นหมี่เย็น โดยผสมแป้งสาลีและผงมันเทศ ในอัตราส่วน 7 : 3 นวดแป้งและล้างด้วยน้ำเย็น รวมถึงขั้นตอนการลวกเส้นก็จะนำไปล้างในน้ำเย็นด้วยเช่นกัน เส้นจะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม
และเมนูนี้ยังมีเนื้อวัว หรือเนื้อหมูโปะอยู่ด้านบน มีแตงกวาโรยหน้า พร้อมซอสโคชูจังช่วยเพิ่มรสชาติ อาจจะมีไข่ต้มวางเพิ่มมาด้วย (แต่ในยุคสงคราม เครื่องเคียงต่างๆ อาจจะไม่ได้ครบเท่านี้) โดยจะมีทั้งแบบน้ำ คือ มุลมิลมยอน ใส่น้ำซุปเนื้อเย็นๆ และแบบแห้ง คือ บิบิมมิลมยอน
แต่นอกจากเมนูอร่อยนี้แล้ว สิ่งที่อยากชวนให้ไปที่ร้านนี้อีกอย่างก็คือ ความเป็นมาของร้าน ที่มีการเปิดขายหมี่เย็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 สมัยที่ยังอยู่ในเกาหลีเหนือ ก่อนจะอพยพมาในช่วงสงครามเกาหลี และมาเปิดร้านที่บริเวณนี้
ยูซังโม เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 ของร้านแนโฮ แนงมยอน เล่าประวัติความเป็นมาว่า เดิมที่เปิดร้านหมี่เย็นอยู่ในเกาหลีเหนือ มีร้านชื่อ “ทงชุน แนงมยอน” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 ต่อมาในช่วงสงครามเกาหลี ตัวเขาและครอบครัวได้อพยพออกจากเกาหลีเหนือ จากบริเวณท่าเรือฮึงนัม ในปี 1950 ซึ่งเป็นการอพยพครั้งใหญ่ของทหารสหประชาชาติและพลเรือนชาวเกาหลีเหนือ
โดย ยูซังโม กล่าวว่า การอพยพครั้งนั้นทุกคนมาแต่ตัวเปล่า ไม่มีเงินติดตัว และไม่ได้หยิบอุปกรณ์ทำมาหากินอะไรมาด้วยเลย จนกระทั่งมาขึ้นฝั่งที่เมืองปูซาน มาอยู่ที่แคมป์ผู้ลี้ภัยในบริเวณนี้ ระยะแรกบริเวณที่อาศัอยู่นี้เคยเป็นคอกวัวมาก่อน ในแคมป์ก็จะเป็นตรอกเล็กๆ พอให้เดินสัญจร ส่วนบ้านก็มีพอให้หลบฝนหลบหนาว และอยู่กันอย่างแออัด
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1953 ร้าน “แนโฮ แนงมยอน” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น จากสูตรหมี่เย็นที่เคยทำขายตอนอยู่เกาหลีเหนือ โดยชื่อ แนโฮ เป็นชื่อบ้านเกิดและที่อยู่อาศัยในเกาหลีเหนือ ตั้งชื่อนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงบ้านที่ได้จากมา
ตลอดเวลา 75 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันแรก ร้านเปิดขายเฉพาะเมนูหมี่เย็นมาโดยตลอด ไม่ได้ขายอย่างอื่นเลย และธรรมเนียมของร้านคือจะไม่จ้างคนนอกมาเป็นพนักงานในร้านเลย จะทำเองทุกอย่างภายในครอบครัว
แม้จะเป็นร้านขายดี มีชื่อเสียง แต่ก็ไม่ได้มีการขยายร้านให้ใหญ่โต ย้ายไปเปิดในสถานที่กว้างขวาง หรือขยายสาขา (แม้จะมีการปรับปรุงร้านอยู่ตลอด) นั่นก็เพราะเป็นคำสั่งเสียของบรรพบุรุษ
“ตั้งแต่รุ่นคุณยาย รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 2 บอกว่า ถ้าเกาหลีรวมชาติได้ เราจะกลับเกาหลีเหนือ ห้ามย้ายไปไหน ห้ามไปไหนเด็ดขาด ถ้าขยายสาขารสชาติจะเปลี่ยนไป พ่อแม่เราสั่งไว้ว่าห้ามไปไหน ถ้าเราทำสาขาเราจะรวยมาก แต่ครอบครัวเราต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้น”
แต่ด้วยการเวลาที่ยาวนาน สงครามเกาหลีผ่านมานานหลายสิบปี ยูซังโม ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการรวมชาติอีกครั้ง “คิดว่าไม่น่าจะสามารถรวมชาติกันได้แล้ว ไม่ได้คาดหวังแล้ว เนื่องจากว่าเวลามันผ่านไป 70 กว่าปี”
