“อนุสรณ์เรือหลวงประแส” อดีตเรือรบแห่งราชนาวีไทย แลนด์มาร์กที่เที่ยวปากน้ำประแส

ชิลๆ ริมทะเลระยอง “อนุสรณ์เรือหลวงประแส” อดีตเรือรบแห่งราชนาวีไทย สู่แหล่งพักผ่อนหย่อนใจย่านปากน้ำประแส ชมเรือรบเก่ากับวิวสวยๆ ริมทะเล
“ระยอง” จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย มีที่เที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะใครที่ชอบบรรยากาศสบายๆ ริมทะเล ที่ระยองก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดที่น่าสนใจ
ชวนไปเที่ยว “ปากน้ำประแส” ชุมชนปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล ที่ยังคงมีบรรยากาศสุดคลาสสิก โดยเฉพาะตลาดยามเช้า ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน ชาวประมง และวัตถุดิบพื้นถิ่นในแถบนี้
ส่วนแลนด์มาร์กสำคัญบริเวณปากน้ำประแสต้องยกให้ “อนุสรณ์เรือหลวงประแส” ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลอันเงียบสงบ อดีตเรือรบแห่งราชนาวีไทยที่กลายมาเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วย
“เรือหลวงประแส” คือเรือรบหลวงเก่าที่ปลดประจำการจากช่วงสงครามเกาหลี โดยเรือหลวงประแสได้เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2493 ในการรบครั้งนี้กองทัพเรือต้องสูญเสียเรือรบหลวงประแส (ลำที่ 1) ไป ต่อมาไทยจึงได้ติดต่อซื้อเรือจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ลำ หนึ่งในนั้นคือเรือรบหลวงประแส (ลำที่ 2) และได้นำออกไปปฏิบัติการในสงครามเกาหลีอีกครั้ง
ในช่วงสงครามเกาหลี ซึ่งถือเป็นภารกิจแรกของเรือลำนี้ ได้ออกปฏิบัติงานพร้อมกับเรือรบของราชนาวีไทยอีก 2 ลำ คือเรือหลวงสีชัง และเรือหลวงบางประกง ซึ่งภารกิจที่เรือหลวงประแสได้รับมอบหมายนั้นก็คือ คุ้มกันเรือลำเลียงน้ำมัน เรือกวาดทุ่นระเบิด รวมถึงการระดมยิงชายฝั่ง ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณตั้งแต่ฝั่งทะเลตะวันออกในแถบเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เรื่อยขึ้นไปจนถึงเมืองวอนซาน ของประเทศเกาหลีเหนือ รวมระยะเวลากว่าเกือบ 1 ปี ที่เรือรบลำนี้ทำหน้าที่ในสมรภูมิบนคาบสมุทรเกาหลี จนได้รับคำชื่นชมจากพันธมิตรร่วมรบในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อยู่ไม่น้อย
เรือหลวงประแส ประจำการรับใช้ประเทศชาติมานานจนกองทัพเรือได้ปลดระวางประจำการเรือหลวงประแส เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 โดยทำการเคลื่อนย้ายตัวเรือทั้งลำ มาตั้งเป็นอนุสรณ์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546
“อนุสรณ์เรือหลวงประแส” เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมบรรยากาศของเรือรบ ห้องต่างๆ ภายในตัวเรือ ไปลองเล็งกระบอกปืนส่องข้าศึก และสัมผัสบรรยากาศของหาดประแสในมุมสูง
และล่าสุดนี้ เพิ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุสรณ์เรือหลวงประแส ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ฟรี มีพื้นที่ของสวนสาธารณะ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ รวมถึงจุดชมวิวริมทะเลให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
นับว่าที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานที่มีประวัติศาสตร์สำคัญควรค่าแก่การรำลึกถึงราชนาวีไทย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของคนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังปากน้ำประแสแห่งนี้
“อนุสรณ์เรือหลวงประแส” ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เปิดให้เข้าชมเรือได้ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
การเดินทางใช้เส้นทางอำเภอแกลง มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกตามถนนสุขุมวิทที่จะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบสี่แยกประแส แล้วเลี้ยวขวาเข้ามายังปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส โดยจะมีป้ายบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในปากน้ำประแส บอกให้ทราบ
