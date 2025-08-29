สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ KTC–KTO จัดกิจกรรม “K-Taste Press & Plate” ไขสูตรกิมจิ-คิมบับชาววัง พร้อมเวิร์กชอปเอ็กซ์คลูซีฟ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ คุณเจนจิต ลัดพลี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC และ มร.คิม จงฮุน (Kim Jong Hoon) รักษาการรองประธานบริหารฝ่ายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) จัดกิจกรรมพิเศษ “K-Taste Press & Plate KTC x KTO with EconMass” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ ห้องอาหาร Market Café ชั้น 4 โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไขสูตรลับกิมจิและคิมบับฉบับชาววัง” เพื่อพาสื่อมวลชนเศรษฐกิจเปิดประสบการณ์อาหารเกาหลีในมิติใหม่ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โลกและภูมิรัฐศาสตร์ มาถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกิมจิและคิมบับ ผ่านมุมมองเชิงวัฒนธรรมที่โยงใยกับประวัติศาสตร์เกาหลีในระดับราชสำนัก ซึ่งเป็นเกร็ดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน
นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอปเอ็กซ์คลูซีฟจาก Head Chef ประจำโรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ที่มาโชว์เทคนิคการทำกิมจิและคิมบับสูตรดั้งเดิม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงได้สัมผัสเสน่ห์ของ K-Food เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจและสื่อมวลชนอีกด้วย