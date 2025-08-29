สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมหารือผู้บริหาร LH Bank–LHFG สานต่อความร่วมมือปี 2568

วันที่ 27 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมพบปะกับผู้บริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) และ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) เพื่อหารือแนวทางสานต่อและผลักดันโครงการต่าง ๆ ของสมาคมฯ ตลอดปี 2568 พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้าน La Casa Nostra
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ LH Bank, คุณวรวุฒน์ โตเจริญธนาผล President และหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี, คุณวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและผู้จัดการ LHFG และ คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม LH Bank
ด้านสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ คุณสุวรรณ์ ขำเขียว, คุณกัญณัฏฐ์ บุตรดี, คุณเยาวลักษณ์ โบราณมูล, คุณณปภัช จันทร์อุดม, คุณกริช รวิวรรณ และ คุณจีรายุทธ จันทรงสกุล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้บริหาร LH Bank และ LHFG ในครั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจและภาคธุรกิจการเงิน ต่อยอดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตลอดปี 2568