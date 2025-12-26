"Isaan Essence" สัมผัสเสน่ห์อาหารอีสานมุมมองใหม่ ณ เดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ห้องอาหารไทยที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ชวนทุกท่านเปิดประสบการณ์การรับประ ทานอาหารอีสานในมุมมองใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ “Isaan Essence” ที่ถ่ายทอดรากเหง้า วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการนำเสนออย่างร่วมสมัย
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เชฟอาหารไทยมากฝีมือของห้องอาหารได้รังสรรค์เมนูพิเศษภายใต้คอนเซปต์ “ไทย–ลาว–พวน” สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขง ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบพื้นถิ่น และความผูกพันทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอีสาน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ “สำรับอีสาน” ที่เชื่อมโยงเรื่องราวจากหลายพื้นที่ มาสู่เมนูรสเลิศใจกลางพระนคร
ไฮไลต์ของโปรโมชั่นคือ เมนูอีสานต้นตำรับ 8 เมนู ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและปรุงอย่างพิถีพิถัน เริ่มต้นการเดินทางแห่งรสชาติด้วย ส้มตำหลวงพระบาง ที่ถ่ายทอดรสชาติแบบลาวแท้ ความโดดเด่นอยู่ที่การฝานมะละกอเป็นแผ่นบางยาวคล้ายริบบิ้น ให้สัมผัสที่แตกต่างจากส้มตำแบบดั้งเดิม ต่อด้วย ข้าวปั้นเครื่องยำแหนมสด เมนูที่ยกระดับภูมิปัญญาการถนอมอาหารอีสาน “หมูส้ม” หรือแหนมหมูหมักข้าวและกระเทียม ให้ออกมาในรูปแบบข้าวปั้นยัดไส้แหนมทอด กรอบนอกนุ่มใน รับประทานคู่กับเครื่องยำแหนมสดรสจัดจ้าน ชวนให้เพลิดเพลินในทุกคำ
อีกหนึ่งเมนูเด่นคือ ชุดแจ่วจิ้ม ปลาค่อแดดเดียว เมนูยอดนิยมริมโขงจากปลาค่อเนื้อแน่น นำมาทำเป็นปลาแดดเดียว เสิร์ฟพร้อมแจ่วปลาร้าสูตรพิเศษ ไข่เครื่อง ข้าวจี่ไข่ และผักพื้นบ้านตามฤดูกาล ให้รสชาติครบถ้วนแบบสำรับอีสานแท้ สายเนื้อไม่ควรพลาด อ่อมแซ่บเนื้อตุ๋นโคขุนโพนยางคำ แกงอ่อมสไตล์ไทย–ลาว–พวน ใช้เนื้อโคขุนคุณภาพจากสกลนคร ตุ๋นจนนุ่มละมุน เสริมด้วยหนังวัวหนึบหนับ รสกลมกล่อมลึกซึ้งตามแบบฉบับอีสาน ตามด้วย ข้าวเปียกเส้น อุดรธานี เมนูต้นตำรับจากเมืองหมูยอชื่อดัง โดดเด่นด้วยน้ำซุปหอมละมุน หมูยอเนื้อแน่น สะท้อนอิทธิพลวัฒนธรรมไทย–ลาว–เวียดนามได้อย่างลงตัว
หมี่โคราชกากหมู กุ้งลายเสือย่าง เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาด เส้นหมี่เหนียวนุ่ม คลุกเคล้าซอสรสเผ็ด เปรี้ยว หวานครบรส เสิร์ฟพร้อมกุ้งลายเสือย่างตัวโต และกากหมูกรุบกรอบ เพิ่มมิติความอร่อยในทุกคำ ปิดท้ายด้วยของหวานที่ถ่ายทอดรสชาติอีสานอย่างละเมียด วาฟเฟิลข้าวเหนียวดำสุรินทร์ และไอศกรีมกะทิกระบกฉาบ วาฟเฟิลหอมข้าวเหนียวดำ เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมกะทิ และกระบกฉาบน้ำตาลอ้อยกรุบกรอบ และ พุดดิ้งน้ำตาลอ้อยอุดรในลูกมะพร้าวและข้าวโป่ง พุดดิ้งเนื้อนุ่ม หอมหวานจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ เสิร์ฟในลูกมะพร้าว พร้อมข้าวโป่งกรอบเบา ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ประทับใจ
โปรโมชัน ‘Isaan Essense’ พร้อมให้ทุกท่านได้ลิ้มลองที่ห้องอาหารเดอะสยาม ที รูมท์ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 – 24.00 น. สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลดตามสิทธิ์
ห้องอาหารเดินทางสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมบริการเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือ จองผ่าน https://bit.ly/ReserveSTRAsiatique
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.thesiamtearoom.com/asiatique-branch
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/siamtearoom
อินสตาแกรม: www.instagram.com/thesiamtearoom/
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @siamtearoom
