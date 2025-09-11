"เสน่ห์แดนใต้" ลิ้มลองอาหารใต้แบบต้นตำรับ ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ลิ้มลองอาหารใต้ต้นตำรับที่ผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายของ "เสน่ห์แดนใต้" ณ ห้องอาหารเดอะสยาม ที รูมท์ สาขาเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.68
ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ห้องอาหารไทยดั้งเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญทุกท่านเปิดประสบการณ์อาหารใต้แท้จากคาบสมุทรมลายู ผ่านเมนูต้นตำรับที่ถ่ายทอดเสน่ห์การผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสน่ห์แดนใต้”
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 ทุกท่านจะได้พบกับ 8 เมนูพิเศษที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เริ่มต้นที่เมนู
หมูย่างอย่างตรัง ข้าวเหนียวอัด (420++) หมูสามชั้นหมักเครื่องหอมสูตรพิเศษ อบย่างจนหอมหวานกลมกล่อม เสิร์ฟคู่ข้าวอัด เมนูขึ้นชื่อของเมืองตรัง
ข้าวยำ 2 สมุทร (348++) ข้าวยำคลุกน้ำบูดูและเครื่องแกงกว่า 30 ชนิด พร้อมผักพื้นบ้านหลากหลาย สีสันและรสชาติสะท้อนเสน่ห์อาหารใต้แท้
หมูฆ้องส้มแขกกับเครื่องหอม น้ำชุบหยำ (460++) หมูตุ๋นเครื่องหอม 5 ชนิดจนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟคู่ “น้ำชุบหยำ” และผักสดพื้นถิ่น
แกงตูมิปลากะพงดอกดาหลา (398++) ปลากะพงทะเลกับเครื่องแกงรสจัดจ้าน โดดเด่นด้วยความเปรี้ยวสดชื่นจากดอกดาหลา
หมี่แกงกะหรี่ปูนิ่มอย่างแขก ผักดอง (398++) เส้นหมี่คลุกเครื่องแกงกะหรี่เข้มข้น เสิร์ฟคู่ปูนิ่มทอดกรอบและผักดอง
ผัดฮกเกี้ยนหมี่ทะเล มันกุ้ง ไข่ลวก (320++) เส้นหมี่ผัดหอมกระทะกับอาหารทะเลสดใหม่ เพิ่มความกลมกล่อมด้วยไข่ลวก
โอ๊ะเอ๋วน้ำผึ้ง ส้มเกลี้ยงลอยแก้ว (230++) ของหวานพื้นเมืองภูเก็ต เปรี้ยวหวานสดชื่น เสิร์ฟพร้อมผลไม้แช่อิ่มและน้ำผึ้งหอมหวาน
ตูปะชูตง ไอศกรีมปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวดำข้าวพอง (280++) ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวดำเคี่ยวกะทิ เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมกะทิและซอสชาโค เพิ่มสัมผัสกรุบกรอบด้วยข้าวพอง
โปรโมชัน ‘Southern Charm’ พร้อมให้ทุกท่านได้ลิ้มลองที่ห้องอาหารเดอะสยาม ที รูมท์ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 – 24.00 น. สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลดตามสิทธิ์
ห้องอาหารสามารถเดินทางมาถึงได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ รวมไปถึงเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 0-2 059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือ จองผ่าน https://bit.ly/ReserveSTRAsiatique
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.thesiamtearoom.com/asiatique-branch
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/siamtearoom
อินสตาแกรม: www.instagram.com/thesiamtearoom/
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @siamtearoom
