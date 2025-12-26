AIS 5G เสริมโครงข่าย “เชื่อมความสุขทุกเทศกาล” รองรับการใช้งานช่วงปีใหม่

AIS เตรียมความพร้อมจัดเต็มสปีด เสริมศักยภาพโครงข่ายสื่อสาร AIS 5G/4G อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายเชื่อมความสุขทุกเทศกาล” เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานดิจิทัลและการสื่อสารที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและงานเคานต์ดาวน์ขนาดใหญ่ ที่จะมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นงาน “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM ที่สยามสแควร์ รวมถึงสถานที่ Central World, ICONSIAM, One Bangkok, Parc Paragon, Future Park Rangsit, Asiatique The Riverfront, Mega Bangna และจุดสำคัญอื่นๆ
โดย AIS ได้เสริมกำลังโครงข่ายด้วยการขยายสถานีฐานเดิม ติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Temporary Base Station) รวมถึงการจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) และรถโมบายชุมสาย COW (Cell-On-Wheel) ในตำแหน่งสำคัญที่มีการใช้งานหนาแน่น พร้อมระบบ Autonomous Network ที่ช่วยให้ทีมวิศวกรสามารถดูแลการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ประกอบกับระบบ AI ที่วิเคราะห์ทราฟิกแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ พร้อมปรับเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายได้อัตโนมัติ เพื่อให้ทุกการติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันภาพความประทับใจ และการส่งต่อความสุขในช่วงเวลาสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด นอกจากนี้ AIS ยังขยายการดูแลโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง สถานีขนส่ง และเส้นทางคมนาคมหลัก เพื่อรองรับการเดินทางและการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
AIS มุ่งมั่นพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อความสุขทุกการเดินทาง และทุกการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเป็นพลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ดิจิทัลของคนกรุงเทพฯ และคนไทยทั่วประเทศ ในทุกเทศกาลสำคัญต่อไป