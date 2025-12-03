ต้อนรับปีใหม่ 2569 ริมเจ้าพระยา ณ เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์

เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ชวนฉลองต้อนรับปีใหม่ 2569 ริมเจ้าพระยา พร้อมอาหารจีนรสเลิศ ดนตรีสด และบรรยากาศสุดประทับใจ
เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ห้องอาหารจีนในอาคารโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถัน เชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ด้วย ธีม “Midnight Carousel” ค่ำคืนสุดพิเศษที่อบอวลด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเสิร์ฟอาหารจีนร่วมสมัยชั้นเลิศ ดนตรีสด และประสบการณ์การเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจ เหมาะสำหรับการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกับคนสำคัญในค่ำคืนแห่งการนับถอยหลัง
แขกสามารถอิ่มอร่อยกับเมนู À La Carte หลากหลายรายการ เริ่มจากติ่มซำปั้นมืออย่างประณีต อาทิ ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบปู อลาสก้าและกุ้ง และเสี่ยวหลงเปาไส้หมูหม่าล่า ต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ บะหมี่อีฟูปูอลาสก้าและซอสเอ็กซ์โอ ข้าวเหนียวเนื้อปู รวมถึงเมนูแนะนำจากเชฟ เช่น ซี่โครงหมูอบซอสฮอยซินและหม่าล่า กุ้งลายเสือทอดซอสไข่แดงเค็ม คะน้าฮ่องกงน้ำ มันหอย เต้าหู้หมูสับซอสเสฉวน ซุปเสฉวนทะเล ไปจนถึงของหวานสไตล์จีน เช่น มาไลโก๊ว และแปะก๊วยร้อนครีมฟักทอง พร้อมเมนูอื่น ๆ อีกมากมายที่เลือกสรรจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม
เพื่อเติมเต็มค่ำคืนสุดท้ายของปี ห้องอาหารยังนำเสนอเมนูกุ้งมังกรพรีเมียมให้เลือกรังสรรค์ตามสไตล์ที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นผัดผงกะหรี่ ผัดพริกเสฉวนต้นหอม ผัดซอสขิง ซอสไข่เค็ม หรือซอสพริกไทยดำ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ถึง 11 มกราคม 2569
นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจเครื่องดื่มให้เลือกทั้งแบบ Free-flow น้ำอัดลม และ Free-flow Premium ที่รวมไวน์ เบียร์ ค็อก เทล และสปาร์กลิงไวน์ แบบไม่จำกัดจนถึงเวลา 00.30 น. รวมถึงแพ็กเกจ Countdown ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเซ็ตของว่างพิเศษ
สำหรับคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (18.00–00.30 น.) เมนู À La Carte มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 3,000 บาท++ และเด็กอายุ 5–12 ปี 1,800 บาท++ เมนูกุ้งมังกรพรีเมียมราคา 1,800 บาท++ต่อจาน ส่วนแพ็กเกจเครื่องดื่มมีให้เลือกดังนี้
Free-flow น้ำอัดลม ราคา 1,000 บาท++
Free-flow Premium ที่รวมไวน์ เบียร์ ค็อกเทล และสปาร์กลิงไวน์ ราคา 4,500 บาท++
สำหรับแพ็กเกจ Countdown (22.00–00.30 น.) ราคา 2,000 บาท++ สำหรับ Free-flow น้ำอัดลมและของว่าง และ 6,000 บาท++ สำหรับ Free-flow เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทพร้อมของว่าง โดยแพ็กเกจนี้เปิดให้จองในจำนวนจำกัดตามความพร้อมของพื้นที่ในค่ำคืนนั้น
พิเศษ สำรองที่นั่งตอนนี้รับราคาพิเศษช่วง Early Bird ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เท่านั้น ซื้อบัตรได้ที่ https://megatix.in.th/events/new-years-eve-asiatique-ancient-tea-house
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เข้าถึงได้ง่ายทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงบริการเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน
หรือติดต่อเราทางช่องทางเหล่านี้
อีเมล: restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ancientteahousebkk
อินสตาแกรม: @ancientteahousebkk
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @ancientteahousebkk
