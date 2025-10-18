ตำนาน 140 ปี “เฌอเอม” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 ยุคใหม่! “มรดกภูมิปัญญา” สู่ “Soft Power ไทย”

ตำนาน 140 ปี “เฌอเอม” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 ยุคใหม่! เปิดตัว CHERAIM The Experience of Scents and Herbs Shop ซอย 2 Asiatique ณ เอเชียทีคฯ พร้อมส่ง “ยาดม PIKPOK” ชู Soft Power สมุนไพรไทย
ตำนานแห่งสมุนไพรไทยที่ยืนหยัดมายาวนานกว่า 140 ปี จากจุดเริ่มต้นของ "ยาเขียวตราใบโพธิ์" สู่แบรนด์ “เฌอเอม” (CHERAIM) ที่ยังคงรักษาคุณค่าภูมิปัญญาไทยไว้อย่างงดงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์ ผู้ผลิตยาสมุนไพรตรา “เฌอเอม” ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว CHERAIM The Experience of Scents and Herbs Shop ซอย 2 โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ พร้อมฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 ของยุคใหม่ของแบรนด์อย่างยิ่งใหญ่
คุณอัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูล “ตั้งตรงจิตร” ผู้บริหาร กล่าวว่า “เฌอเอม” คือภาพสะท้อนของภูมิปัญญาไทยที่ไม่เคยจางหาย โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังคงเอกลักษณ์ความหอมจาก สมุนไพรไทยหลากหลายชนิด ตามสูตรดั้งเดิมของ “ยาหอม” เช่น กฤษณา, เปราะหอม, อบเชยญวน และโกฐจุฬาลัมพา ซึ่งช่วยบำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน และให้ความสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทั้งหมดเป็นสูตรที่ปลอดภัย ไร้การระคายเคือง ปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์ และได้รับการรับรองเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน
เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และขยายมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากล แบรนด์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ “PIKPOK” ยาดมรูปแบบใหม่ ฝาไม่หาย ในตำนานสมุนไพรไทย โดดเด่นด้วยดีไซน์กระปุกจิ๋วแต่ความฟินเต็มแม็กซ์! พร้อมระบบเปิด–ปิด “มือเดียว” ที่ใช้งานง่าย และดีไซน์สองรูสูดอากาศที่มอบความสดชื่นยิ่งกว่าเดิมในทุกลมหายใจ ซึ่งยังคงกลิ่นสมุนไพรแท้และคุณค่าจากสมุนไพรสำคัญ 11 ชนิดครบถ้วน
“การทำยา คือการทำบุญกุศล เราช่วยให้ผู้คนหายป่วยและมีความสุข” คุณอัครพัจน์กล่าว พร้อมเน้นย้ำถึงปณิธานของแบรนด์ที่มุ่งมั่นส่งต่อความหอมแห่งสุขภาพจาก “มรดกภูมิปัญญา” สู่ “Soft Power ไทย” ที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ปัจจุบัน “เฌอเอม” มีผลิตภัณฑ์กว่า 50 ชนิดทั้งยาดมหลายรูปแบบ ยาหม่องสูตรสมุนไพรต่างๆ Aromatic Balm และอีกหลายผลิตภัณฑ์ และยัง ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายทั้ง ปลอดสารเคมี ปลอดเชื้อรา และกำลังขยายตลาดสู่ทั่วประเทศ เอเชีย และตะวันออกกลาง
ร่วมสัมผัสเรื่องราวและกลิ่นหอมแห่งตำนานสมุนไพรไทยได้แล้ววันนี้ที่ CHERAIM The Experience of Scents and Herbs Shop ซอย 2 โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรเฌอเอม เสน่ห์ไทย ติดใจ ติดมือ”