“เวิ้งบางขุนนนท์” จากถิ่นย่านวัดเก่า สู่คอมมูนิตี้แห่งใหม่โดนใจสายคูล

ถ้าพูดถึง “บางขุนนนท์” หลายคนอาจนึกถึงย่านเก่าแก่ที่อบอวลด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม ตลาดสด และร้านอาหารเจ้าดัง แต่วันนี้บางขุนนนท์ได้รีเฟรชความเป็น “ถิ่นย่านวัดเก่า” ไปสู่ภาพจำใหม่สุดเก๋ากับย่านคอมมูนิตี้แห่งใหม่โดนใจสายคูลใกล้สถานีรถไฟฟ้า ที่ดึงดูดให้ใครหลาย ๆ คน มาเดินเล่น กิน ช้อป ถ่ายรูปกันอย่างสุดฟิน
ย่านบางขุนนนท์ เริ่มจากบริเวณสามแยกบางขุนนนท์ที่เชื่อมผ่านถนนจรัญฯ มุ่งหน้าสู่คลองชักพระ ที่ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารและก๋วยเตี๋ยวอร่อยชวนกิน หลายร้านจัดอยู่ในประเภทคลาสสิกแต่มีชีวิตชีวา
ย่านบางขุนนนท์ถือเป็นถิ่นวัดเก่าโดนใจสายบุญ เพราะเป็นที่ตั้งของวัดประวัติศาสตร์หลายแห่ง อาทิ วัดใหม่ยายแป้น วัดภาวนา วัดบางขุนนนท์ และวัดเจ้าอาม โดยเฉพาะ “วัดศรีสุดาราม วรวิหาร” ที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ในอดีตของสุนทรภู่ สุดยอดกวีของไทย
นอกจากนี้ที่ย่านบางขุนนนท์ยังมีขอดของคนฝั่งธนคือ “สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ” สวนสวยร่มรื่นริมน้ำ พร้อมพื้นที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น และวิวคลองสงบ ๆ อีกด้วย
วันนี้บางส่วนของย่านบางขุนนนท์ได้รีเฟรชภาพลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นย่านคอมมูนิตี้บรรยากาศคูล ๆ แห่งฝั่งธน ซึ่งถ้าใครได้ใช้รถไฟฟ้า MRT สถานีบางขุนนนท์ จากทางออกประตูที่ 3 เมื่อเดินลัดเลาะเข้าตรอกเล็ก ๆ ข้างโรงรับจำนำ จะพบกับ “เวิ้งบางขุนนนท์” ที่เป็นเวิ้งตึกแถวสุดชิค ที่เมื่อก่อนเคยมืดเงียบแต่วันนี้กลับสว่างไสวและเต็มไปด้วยสีสันดูมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ คาเฟ่สไตล์วินเทจ ร้านเครื่องหนังทำมือ ร้านของสะสมสุดเก๋
ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของกลุ่มเพื่อนสายครีเอทีฟที่ชวนกันมาเปิดร้าน เปลี่ยนตึกเก่าอายุเกือบครึ่งศตวรรษให้กลายเป็น “คอมมูนิตี้ใหม่” เดินสนุก กินอร่อย ช้อปมัน ถ่ายรูปมุมไหนก็ปัง
เวิ้งบางขุนนท์ มีจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ จาก FOUND ร้านเครื่องหนังทำมือสุดเท่ของ “อู-ธนวัฒน์ ควนสุวรรณ” เจ้าของแบรนด์ By Myself Handcrafted และ “อุ้ม-กรพินธ์ ธีระโกเมน” เจ้าของ Korapin Studio ที่มาเปิดร้านร่วมกัน
โดยทั้งสองแบรนด์มีสไตล์และเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้ร้านนี้เต็มไปด้วยเครื่องหนังหลากหลาย ทั้งกระเป๋า เข็มขัด รองเท้า เครื่องประดับ และยังมีของวินเทจที่ทั้งสองคนคัดสรรมาขาย เรียกว่ามาที่เดียวจบ
ด้วยความที่ตั้งใจฟื้นฟูตึกแถวเก่าร่วมกับเพื่อน ๆ จึงชวน “ดา-นาดา” และ “บอย-กฤษดา อนุนาท” เจ้าของร้านกาแฟสเปเชียลตี้ Table Talk Cafe ซึ่งเป็นร้านแรก ๆ ที่มาเปิดในคอมมูนิตี้แห่งนี้ทั้งสองเป็นชาวบางขุนนนท์ที่หลงใหลในกาแฟไทย และมีประสบการณ์กว่า 5 ปี
ไม่เพียงแต่กาแฟคุณภาพเยี่ยม ที่นี่ยังตกแต่งด้วยของวินเทจสุดสร้างสรรค์ ตั้งแต่บาร์เครื่องดื่มไปจนถึงผนังให้อารมณ์เหมือนเข้าไปในหนังยุค 80 ส่งผลให้กาแฟของที่นี่โดนใจคอกาแฟจนเกิดแฟนคลับตามมาถึงร้านใหม่ในเวิ้งนี้
หลังจากนั้นได้มีเพื่อน ๆ จากร้านอื่น ๆ มาเติมเต็มพื้นที่ว่างให้กลายเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์และมุมถ่ายรูปสุดแนวที่ทุกคนอยากมาแฮงก์เอาต์ อาทิ LooP64 พื้นที่เวิร์กช็อปที่หมุนเวียนกิจกรรมและผู้สอนไปเรื่อย ๆ, ป่าลาบ ร้านอาหารรสจัดจ้านเมนูสุดเก๋, Bangkhun Non Station Coffee & Hostel โฮสเทลแห่งใหม่ที่ดีไซน์สดใสน่ารัก, Film Station Lab ร้านล้างฟิล์มสำหรับคนรักกล้องฟิล์ม และSun Moto ศูนย์เซอร์วิสเพื่อคนออกทริปมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
บางขุนนนท์วันนี้จึงไม่ใช่แค่ถิ่นเก่าที่มีแต่วัดหรือตลาดเท่านั้น แต่เป็นย่านที่รวมความเก๋าและความคูลไว้ด้วยกัน กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับคนสายกิน สายฮิป หรือสายเที่ยวที่หาโลเคชั่นแชะรูปสวย ๆ ก็เพลินใจสุด ๆ ใครยังไม่เคยมาสัมผัส อยากให้ลองแวะมากัน แล้วจะได้สัมผัสกับรูปลักษณ์โฉมใหม่ของย่านบางขุนนนท์ ที่ผสมผสานความเก่าแก่คลาสสิกและสีสันใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจยิ่ง
“เวิ้งบางขุนนนท์” ตั้งอยู่ที่ ข้องโรงรับจำนำบางขุนนนท์ 629/67 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หากเดินทางสาธารณะ รถไฟฟ้า MRT สถานีบางขุนนนท์ ทางออก 3 โดยมีที่จอดรถให้บริการ