เยือนถิ่นเก่าอบอุ่น “อนุทิน” อดีต วปอ.รุ่น 61 ร่วมพิธีปิดหลักสูตร ติดรูปขึ้นทำเนียบอีกหนึ่งศิษย์เก่านั่งนายกฯ

เยือนถิ่นเก่าอบอุ่น “อนุทิน” อดีต วปอ.รุ่น 61 ร่วมพิธีแถลงปิดหลักสูตร นศ.วปอ.รุ่น 67 เปิดภาพขึ้นทำเนียบ ศิษย์เก่า วปอ. นั่งเก้าอี้นายกฯ
วันนี้ (22 ก.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการแถลงปิดหลักสูตรของนักศึกษา วปอ. รุ่น 67 ในฐานะประธานนักศึกษา วปอ. 61 โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานการแถลงยุทธศาสตร์การเร่งเครื่องเพื่อประเทศไทย มุ่งมั่น สู่อนาคต ที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษา วปอ. รุ่น 67
ทั้งนี้ ในอดีต มีอดีตนายกรัฐมนตรี เช่น จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนักศึกษา วปอ.1 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เป็นนักศึกษา วปอ. 9 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนักศึกษา วปอ. 5 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นนักศึกษา วปอ. 36 และ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนักศึกษา วปอ. 38 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน นักศึกษา วปอ. 20 และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นักศึกษา วปอ. 61 โดยทาง วปอ.ได้นำภาพของนายอนุทิน ขึ้นทำเนียบศิษย์เก่า วปอ.ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งตำแหน่งประธานองคมนตรีและนายกรัฐมนตรี