xs
xsm
sm
md
lg

“ภูมิธรรม” อ้างเลือก “อนุทิน” คดีเขากระโดงจะหายไปตลอดกาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภูมิธรรม” ลั่นหากสภาฯ โหวตเลือก “อนุทิน” เป้นนายกฯ คดีเขากระโดงจะหายไปตลอดกาล หลัง รฟท. เลื่อนเข้าแจ้งความต่อ DSI ไม่มีกำหนด



เวลา 13.40 น. วันที่ 4 ก.ย.นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เลื่อนการแจ้งความ คดีเขากระโดงอย่างไม่มีกำหนด ว่า เขากระโดงไม่สำคัญเท่ากับการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำหากเปลี่ยนรัฐบาลจะเป็นอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ถ้าเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็จะหายไปตลอดเวลา และหายไปตลอดกาล

เมื่อถามต่อว่าแบบนี้เราจะไม่ได้เขากระโดงกลับคืนเป็นที่ของหลวงใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมยืนยันว่าผมทำตามนี้แน่นอน

กำลังโหลดความคิดเห็น