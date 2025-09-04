“ภูมิธรรม” อ้างเลือก “อนุทิน” คดีเขากระโดงจะหายไปตลอดกาล

“ภูมิธรรม” ลั่นหากสภาฯ โหวตเลือก “อนุทิน” เป้นนายกฯ คดีเขากระโดงจะหายไปตลอดกาล หลัง รฟท. เลื่อนเข้าแจ้งความต่อ DSI ไม่มีกำหนด
เวลา 13.40 น. วันที่ 4 ก.ย.นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เลื่อนการแจ้งความ คดีเขากระโดงอย่างไม่มีกำหนด ว่า เขากระโดงไม่สำคัญเท่ากับการเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำหากเปลี่ยนรัฐบาลจะเป็นอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ถ้าเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็จะหายไปตลอดเวลา และหายไปตลอดกาล
เมื่อถามต่อว่าแบบนี้เราจะไม่ได้เขากระโดงกลับคืนเป็นที่ของหลวงใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมยืนยันว่าผมทำตามนี้แน่นอน