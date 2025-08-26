ครม.ตัดชื่อ ‘ธนพร’ หลุดโผเรียน วปอ. "ภูมิธรรม" แจงเหตุโดนชาวประมงร้องเรียน ไม่เกี่ยวเรื่องที่ตนฟ้อง

"ภูมิธรรม" รับ ครม.ตัดชื่อ ‘ธนพร ศรียากูล’ หลุดโผนักศึกษา วปอ.ปี 69 เหตุมีเรื่องร้องเรียนจากสมาคมชาวประมง ยันไม่เกี่ยวคดีฟ้องร้อง
วันนี้(26 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.19 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติถอนชื่อ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย ออกจากรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2569 ว่า มีสมาคมชาวประมง เขาร้องเรียนมา
เมื่อถามว่าการตัดชื่อ รศ.ดร.ธนพร ไม่เกี่ยวกับกรณีที่เป็นคู่กรณี และเพิ่งจะยื่นฟ้องหมิ่นประมาทหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า อันนี้ว่าไปด้วยเรื่องคดีแล้ว ไม่มีปัญหา เรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาคมชาวประมง ขอให้สื่อมวลชนลองไปถามดู
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.ธนพร ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา โดย รศ.ดร.ธนพร ได้แนะนำให้นายภูมิธรรม ลองไปตัดขาดู จะได้เข้าใจหัวอกทหารให้มากขึ้น ซึ่งทำให้นายภูมิธรรมไม่พอใจและขู่ว่าจะฟ้อง เพราะพูดพล่อยๆ ทำให้ตนเองและรัฐบาลเสียหาย