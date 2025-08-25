"ซากา" พัก 4 สัปดาห์ "โอเดการ์ด" เช็กฟิตเยือน ลิเวอร์พูล

บูกาโย ซากา กองหน้าความหวัง อาร์เซนอล หมดสิทธิ์ลงสนามเยือน ลิเวอร์พูล ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ สัปดาห์หน้า
ซากา วัย 23 ปี ถูกเปลี่ยนตัวออก หลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) แมตช์ถล่ม ลีดส์ ยูไนเต็ด 5-0 วันเสาร์ที่ผ่านมา (23 ส.ค.) ผลการตรวจระบุว่าต้องพักอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ขณะที่ มาร์ติน โอเดการ์ด กัปตันทีม ยังต้องลุ้นความฟิตบุกถิ่นแอนฟิลด์ หลังเจ็บหัวไหล่แมตช์เดียวกัน
อดีตนักเตะ รีล มาดริด ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ครึ่งแรก และเดินกลับจากสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม โดยสวมผ้าคล้องไหล่
มิดฟิลด์ชาวนอร์เวย์ ยังไม่ถูกตัดชื่อจากบิ๊กแมตช์ วันที่ 31 สิงหาคม โดย "เดอะ กันเนอร์ส" ยังมองแง่บวกว่าทั้ง โอเดการ์ด วัย 26 ปี กับ ซากา ไม่ต้องพักยาว
ทีมย่านลอนดอนเหนือ ยังมีขุใมกำลังแนวรุกตัวอื่นๆ ทดแทน หลังคว้า วิกเตอร์ โยเคเรส, โนนี มาดูเอเก และ เอเบเรชี เอเซ ตลาดซัมเมอร์นี้ รวมถึงนักเตะชุดเดิมอย่าง กาเบรียล มาร์ติเนลลี, เลอันโดร ทรอสซาร์, อีธาน วาเนรี และ แม็กซ์ ดาวแมน