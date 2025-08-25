"โนเล" เท้าพองตบเจ้าถิ่น 3 เซตรวด "ซาบาเลนกา" เข้ารอบ 2 ยูเอส โอเพน

โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เปิดฉากการไล่ล่าแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 25 เอาชนะ เลิร์นเนอร์ เทียน จาก สหรัฐอเมริกา 3 เซตรวด ศึกยูเอส โอเพน วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม
ยอโควิช วัย 38 ปี ขอเวลานอกเพื่อปฐมพยาบาลแผลพุพองที่เท้าขวา ก่อนเช็กบิล เทียน วัย 19 ปี 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 บน อาร์เธอร์ แอช สเตเดียม
หวดชาวเซิร์บ กล่าว "วิเศษมากที่ได้กลับมา นิว ยอร์ก บอกตามตรงเป็นแมตช์ที่น่าประหลาด เซตแรกแข่งกัน 20 นาที เซต 2 ยืดเยื้อถึง 1 ชั่วโมง 20 นาที นั่นเป็นกุญแจสู่ชัยชนะของผมที่สะกดความตื่นเต้นไว้ได้ช่วงเซต 2 ภาพรวมมีแง่บวกจากแมตช์นี้"
"ผมอยากอายุเท่า เลิร์นเนอร์ เทียน เหลือเกิน เมื่อคุณอายุ 30 ปลายๆ มันคือการเรียนรู้ว่าจะเก็บแรงไว้ยามฉุกเฉินอย่างไร ผมยังมีไหวพริบ, แรงกระตุ้น และแฟนๆ มอบพลังแก่ผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะเข้ารอบต่อไป"
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อารีนา ซาบาเลนกา แชมป์เก่า และมือ 1 ของโลก เอาชนะ รีเบกา มาซาโรวา จาก สวิตเซอร์แลนด์ 7-5, 6-1 และ เอ็มมา ราดูคานู แชมป์ปี 2021 ชนะ เอนะ ชิบาฮาระ จาก ญี่ปุ่่น 6-1, 6-2