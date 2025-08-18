"บายินดีร์" แจกของขวัญ "แมนฯ ยูไนเต็ด" แพ้คาบ้าน 0-1

อาร์เซนอล รองแชมป์เก่า ประเดิมฤดูกาล 2025/26 เอาชนะ "ปิศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หวุดหวิด 1-0 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด คืนวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม
ทีมของ รูเบน อโมริม เริ่มเกมอย่างคึกคักตามเสียงเชียร์ แต่เสียประตูแบบง่ายๆ นาที 13 อัลตาย บายินดีร์ นายทวาร ปัดลูกเตะมุมฝั่งซ้ายไม่พ้นอันตราย ตั้งให้ ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี โหม่งจ่อๆ ตามหลัง 0-1
กองเชียร์ "เรด เดวิลส์" เกือบได้เฮนาที 30 แพทริค ดอร์กู วิงแบ็กซ้าย ยิงไกลชนเสาสองออกหลัง และนาที 38 มาเธอุส คุนญา พลิกหนีไปสุดเส้นฝั่งซ้าย แล้วยิงมุมแคบ ดาบิด รายา นายทวาร ทิ้งตัวปัดปลายมือ บอลผ่านหน้าประตู
แชมป์ลีกสูงสุด 20 สมัย ไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบครึ่งหลัง กระทั่งนาที 73 แพทริค ดอร์กู โยนให้ ไบรอัน เอ็มบูโม โหม่งกระดอนพื้น ดาบิด รายา พุ่งปัดไว้ได้ จากนั้น "เดอะ กันเนอร์ส" ตั้งรับเหนียวแน่น รักษาสกอร์จนจบเกม เก็บ 3 แต้ม จาก 1 นัด ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่มีคะแนน
รายชื่อ 11 ตัวจริง
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : อัลตาย บายินดีร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์, เลนี โยโร, บรูโน เฟร์นันด์ส, คาเซมิโร, แพทริค ดอร์กู, ดิโอโก ดาโลต์, เมสัน เมาน์ท, มาเธอุส คุนญา, ไบรอัน เอ็มบูโม
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด รายา, กาเบรียล มากัลเญส, วิลเลียม ซาลิบา, ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี, เบน ไวท์, มาร์ติน ซูบีเมนดี, เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน โอเดการ์ด, วิกเตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี, บูกาโย ซากา