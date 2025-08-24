"แมนฯ ยู" ลุ้นโค้งสุดท้าย "บรูโน" คุยทีมซาอุฯ ขอปีละ 33 ล้านปอนด์

บรูโน เฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นเป้าหมายของ อัล-อิตติฮัด สโมสรของซาอุดิอาระเบีย ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะฤดูร้อน
"เดอะ ซัน" แท็บลอยด์หัวดังของอังกฤษ เข้าใจว่าการเจรจาของสโมสรกับนักเตะเริ่มขึ้นแล้ว
บรูโน วัย 30 ปี ปฏิเสธย้ายไป อัล-ฮิลาล เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่การทาบทามครั้งแรกของ อัล-อิตติฮัด เชื่อว่าเป็นแง่บวก
แหล่งข่าวของ "เดอะ ซัน" รายงาน มิดฟิลด์ชาวโปรตุกีส เรียกร้องสัญญาจาก อัล-อิตติฮัด มูลค่าปีละ 33 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,445 ล้านบาท)
ครั้งหนึ่ง อดีตนักเตะ สปอร์ติง ลิสบอน เผยว่ายินดีอำลาถิ่้น โอลด์ แทรฟฟอร์ด กรณีสโมสรต้องการเงิน
ที่อัล-อิตติฮัด บรูโน จะมีโอกาสร่วมงานนักเตะชื่อดัง อาทิ คาริม เบนเซมา, มุสซา ดิอาบี และ เอ็น'โกโล ก็องเต
ขณะที่ "ปิศาจแดง" ลงทุนมากกว่า 200 ล้านปอนด์ (ประมาณ 8,755 ล้านบาท) คว้า 3 ประสานแดนหน้า มาเธอุส คุนญา, ไบรอัน เอ็มบูโม และ เบนจามิน เซสโก