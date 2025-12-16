เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชวนยิ้มรับศักราชใหม่ ในงาน “สุขกันเถอะเรา” เติมความสุขหลากรูปแบบผ่านเสน่ห์แบบไทย ๆ ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2569

“เมืองสุขสยาม” ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยเสน่ห์แบบไทยๆ จัดงาน “SOOKSIAM สุขกันเถอะเรา” สัมผัสประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอันหลากหลาย และกิจกรรมเติมเต็มความสุขมากมาย พร้อมคัดสรรของขวัญของฝากจากงานหัตถศิลป์พื้นบ้านไทยคุณภาพ เพื่อส่งต่อความสุขให้คนพิเศษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้บรรยากาศรื่นเริงแบบไทย ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2569
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมแห่งความสุขมากมาย เริ่มต้นที่ “สุขสัมพันธ์” กับการเลือกของขวัญจากฝีมือชุมชนไทยที่รังสรรค์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า, งานถัก, เครื่องหนัง, ของแต่งบ้าน, ของที่ระลึก, สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, สมุนไพรไทยต่าง ๆ รวมกว่า 1,000 รายการ ไฮไลต์ที่น่าสนใจ เช่น รองเท้าแตะจากเสื่อกก (Sedge Mat Sandals) จากร้าน One th1ng อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบรองเท้าสไตล์มินิมอล ผสมผสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว , ผ้าผูกผมและกระเป๋าเชือกฟอกถัก จากร้าน Goodday Fabric อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, ตุ๊กตาถักไหมพรมแฮนด์เมด จากร้าน Library of You อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, แฟชั่นผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ จากร้าน INDICRAFT จังหวัดเชียงใหม่, กระเป๋ายีนส์แฮนด์เมด จากร้าน Bangkok Denim ที่แต่งผ้าเพิ่มสีสัน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่, นาฬิกาไม้ฝีมือคนไทยจากร้าน Sep 32, แว่นตาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้าน 32 Lookwood, เครื่องประดับเงินแฮนด์เมดและงานปักผ้าลวดลายน่ารัก จากร้าน SilverLine, ชุด Co-Ord Sets และ Hawaii Shirt ผ้าคอตตอน-ลินิน พิมพ์ลายพิเศษ จากร้าน Summerise, ไหมพรมถักจาก จุ๊บเจลเนอรัล, สบู่แฮนด์เมดจากสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ จากร้าน Pearl Moon Sopery, ถุงอบประคบสมุนไพรแบรนด์ Sabai และอีกมากมาย ให้เลือกส่งต่อความสุขเป็นของขวัญของฝาก พร้อมได้อุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ยังชวนอร่อยกับ “สุขแซ่บ” อาหารไทยสไตล์สตรีทฟู้ด ที่ยกขบวนมาให้เลือกอิ่มอร่อยหลากหลายประเภท พร้อมรสชาติถึงใจตามแบบฉบับท้องถิ่น พร้อมเปิดประสบการณ์ “สุขสืบสาน” ชมสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยอันเป็นอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหน้าหัวโขน โดยครูช่างไทย, การลงยาสี, เทคนิคประดับลวดลาย, สาธิตงานลายรดน้ำโดยนักศึกษาสาขาหัตถศิลป์ไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2569 เวลา 13.00 - 19.00 น. บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา
เติมความสนุกกับ “สุขสนุก” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ การแสดงดนตรีแจ๊ส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 และ 31 ธันวาคม 2568 สัมผัส “สุขเสน่ห์” แต่งชุดไทยเดินถ่ายรูปใน เมืองสุขสยาม ราคาพิเศษเพียง 300 บาท (จำกัด 50 ท่าน / วัน) ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค. 68 ที่ร้านห้องภาพวันวานและร้านสิรินาถทิพย์วดี สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นปีใหม่อย่างมั่นใจ เชิญร่วมกิจกรรม “สุขสมหวัง” ตรวจดวงชะตาราศีรับศกใหม่ ด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับหมอดูไพ่ยิบซีจากสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมเรื่องความรัก การงาน การเงิน โชคลาภ หรือสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00-19.00 น. บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา
อีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษคือการสร้างสรรค์ “ต้นคริสต์มาสภูมิปัญญาไทย” ที่ปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด “ต้นคริสต์มาสไม้ไผ่ - ส่องประกายเสน่ห์วิถีชุมชนไทย ผ่านงานจักสานพื้นบ้าน” ผลงานสร้างสรรค์ที่งดงามและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยไม้ไผ่จริงทั้งต้น ใช้เทคนิคการตอก มัด และหมุนเกลียวอย่างประณีต ประดับตกแต่งด้วยงานจักสานพื้นบ้านที่สื่อความหมายมงคล และสะท้อนลึกวิถีท้องถิ่นไทยอย่างลึกซึ้ง เช่น สุ่มไก่ สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความขยันขันแข็ง, สุ่มปลาและปลาตะเพียน เครื่องรางแห่งความโชคดี นอกจากนี้ยังมีปลาช่อนจักสาน, ไทรดักปลาประมงพื้นบ้าน, ชะลอม, ตุงอิสาน, โคมไฟจักสานชนิดต่างๆ, แมงกระพรุนที่ทำจากไม้ไผ่ และงานประดิษฐ์รูปทรงต่าง ๆ ที่ทำจากหวายและไม้ไผ่ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันงดงาม ยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ร่วมเก็บเกี่ยวความสุขและส่งต่อรอยยิ้มในงาน “สุขกันเถอะเรา” งานที่รวบรวมความสุข ความหวัง และเสน่ห์แบบไทยเอาไว้อย่างครบครัน เพื่อให้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้เติมเต็มหัวใจของทุกคนให้เบิกบาน พร้อมเปิดรับเรื่องราวดี ๆ ของศักราชใหม่ไปด้วยกันที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเมืองสุขสยามได้ที่ Facebook: SOOKSIAM