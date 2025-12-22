เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการพักผ่อนอันแสนพิเศษ ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ขอเชิญคุณเปิดประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่าง กับห้องพักแบบ Mountain Villa วิลล่าส่วนตัวขนาด 80 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนทำเลสูง รายล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติอันเขียวขจี มอบทัศนียภาพแบบ พาโนรามา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย และเติมเต็มพลังใจอย่างแท้จริง
ภายในวิลล่าตกแต่งอย่างประณีตและพิถีพิถัน พร้อมเตียงคิงไซซ์แสนสบาย โซฟาเดย์เบด และห้องน้ำ กึ่งกลางแจ้งที่มาพร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ให้คุณได้ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีศาลาส่วนตัวสำหรับนั่งพักผ่อน ชมวิวสวยงามได้ตลอดทั้งวัน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,200 บาท++ ต่อคืน รวมอาหารเช้า และ Festive Dinner สำหรับ 2 ท่าน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ
ฟรี! Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศ
อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
บริการชา กาแฟ มินิบาร์
พื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแยกสัดส่วน
แท่นชาร์จอุปกรณ์, คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความเร่งรีบ แล้วมาสัมผัสการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมความหรูหราเหนือระดับได้แล้ววันนี้ที่ Mountain Villa โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 044-001-300 หรืออีเมล์ forkk@chr.co.th
