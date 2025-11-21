หนีเมืองมาพักใจ ดื่มด่ำธรรมชาติ ที่ “รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน”

โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน เชิญนักท่องเที่ยวมารื่นรมย์กับการพักผ่อนอย่างคุ้มค่า ภายใต้โครงการ “เที่ยวดี มีคืน” ที่มอบสิทธิพิเศษให้คุณได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและอากาศเย็นสดชื่นตลอดปี
เพียงเข้าพักที่ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน หรือเลือกลิ้มรสอาหารสุดประณีตที่ห้องอาหาร “รุกข์ คูซีน” ก็สามารถใช้สิทธิ์ “เที่ยวดี มีคืน” ได้สูงสุด 20,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง 1.5 เท่า (สูงสุด 30,000 บาท)
พิเศษยิ่งขึ้น! สำหรับ องค์กรและหน่วยงานที่จัดอบรมหรือสัมมนา ภายในโรงแรมฯ สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานสามารถร่วมใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2568
สัมผัสเสน่ห์แห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสิทธิ์สุดคุ้มจากโครงการ “เที่ยวดี มีคืน” สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 หรืออีเมล forkk@chr.co.th
