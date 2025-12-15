“มหัศจรรย์แห่งแสงสว่าง กระจ่างจันทร์” ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

จันทบุรีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ “มหัศจรรย์แห่งแสงสว่าง กระจ่างจันทร์” เติมเต็มความสุข–ความทรงจำช่วงเทศกาลคริสต์มาสในวันที่ 24–25 ธันวาคม 2568 ณ ลานหน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อำเภอเมืองจันทบุรี
นับถอยหลังค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ที่จังหวัดจันทบุรี สำหรับงาน “มหัศจรรย์แห่งแสงสว่าง กระจ่างจันทร์” งานสำคัญของชาวจันท์ ที่จัดขึ้นท่ามกลางเรื่องราวแห่งศรัทธาของชุมชนคาทอลิกสืบเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำจันทบุรี ฝั่งตำบลจันทนิมิต มาอย่างยาวนานกว่า 315 ปี โดยมีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชน และเป็นแลนด์มาร์กทางศาสนาและการท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี
การจัดงานในปี 2025 นี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านแสงสว่างแห่งความหวัง ความรัก และการแบ่งปัน ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนโดยรอบ
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดถ้ำพระกุมารประดับดาว จำลองเหตุการณ์พระคริสตสมภพ กิจกรรมบ้านแบ่งปัน Miracle Countdown และกิจกรรมไฮไลท์ การแสดงแสงสีฉายบนอาคารอาสนวิหาร (Mapping Projection) ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งศรัทธาและความอบอุ่นของเทศกาล สร้างความประทับใจและความทรงจำอันงดงามแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกวัย โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งเทศบาลเมืองจันทนิมิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี และชุมชนคาทอลิกริมน้ำจันทบูร
สำหรับไฮไลต์ห้ามพลาด ได้แก่
- การแสดง Mapping บนตัวอาสนวิหารฯ วันละ 3 รอบ
- ตระการตาด้วย “พลุ” วันละ 1 รอบ วันที่ 24 ธ.ค. เวลา 24.00น. /วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 22.00น.
- ถ้ำพระกุมาร จำลองคืนพระเยซูเจ้าบังเกิด
- รูปกำแพงแห่งศรัทธา บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาของชาวคริสต์ชน
- บ้านแบ่งปัน (เฉพาะคืนวันที่ 24 ธ.ค.) กิจกรรมประเพณีที่เราจะแบ่งปันความรัก ความสุข
- กิจกรรมการแสดงจากเยาวชนจากชุมชนและโรงเรียน ที่จะมามอบรอยยิ้มให้แก่ทุกคนทั้ง2วัน
- บทเพลงคริสต์มาสไพเราะจากกลุ่มเยาวชนคริสตชน
- บูธอาหารพื้นถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
ชวนมาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งแสงสว่าง ที่จะนำพาความสุขและความทรงจำอันแสนพิเศษมาร่วมกัน ในงาน “มหัศจรรย์แห่งแสงสว่าง กระจ่างจันทร์” Miracle Light of the Nativity ระหว่างวันที่ 24–25 ธันวาคม 2568 ณ ลานหน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี
